Рубцовск, не попавший в программу БКД, получит дополнительные субсидии на ремонт дорог

Новости 28.02.2019 7:40 257

В 2019 году в Рубцовске планируют отремонтировать 6 улиц. Власти Алтайского края выделят на их реконструкцию около 100 млн рублей, сообщил министр транспорта региона Александр Дементьев на «правительственном часе» в краевом парламенте.

«Рубцовск не попал в проект «Безопасные и качественные дороги». Однако администрация города совместно с министерством транспорта региона разработала аналогичный проект. Согласно закону о бюджете Алтайского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, на развитие дорожной сети муниципалитета выделены субсидии в размере 32,5 млн рублей. Чтобы реализовать этот проект в полном объеме, предусмотрены дополнительные субсидии в размере 70 млн рублей. На эти деньги планируется выполнить ремонт 6 улиц, выбранных депутатами городского совета путем голосования», - рассказал Дементьев.

Депутат АКЗС Ирина Шудра поинтересовалась у министра, как будут развивать дорожную сеть города в последующие годы, и намерены ли власти выделить дополнительные деньги на ремонт дорог, помимо тех, о которых сказал докладчик.

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Дементьев пояснил, что существует проектно-сметная документация и по другим объектам.

«На их реконструкцию потребуется порядка 100 млн рублей. Депутаты законодательного собрания Рубцовска составили план, состоящий из 35 или 36 улиц. Дополнительные средства мы планируем выделять каждый год, приблизительно в том объеме, который я назвал», - добавил он.

Ирину Шудра этот ответ, по-видимому, не удовлетворил. В своей ответной реплике депутат заявила, что на ремонт дорог нужно потратить более 500 млн рублей.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Рубцовск 19 июня прошлого года и назвал проблему транспортной сети в городе «острой». Глава региона заявил, что для одномоментного приведения в порядок улиц и дорог требуется полмиллиарда рублей.

«Тогда можно выйти на привычный объем поддержания дорог в нормальном состоянии из года в год. Но вот как совершить этот прорыв? Будем искать варианты, наверняка, это задача на несколько лет. Но первые значимые шаги надо обязательно сделать», - отметил Томенко.