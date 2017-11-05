На трассах Алтайского края появятся два новых датчика-«шпиона»

Новости 27.02.2019 18:10 154

В 2019 году на трассах Алтайского края появятся 2 новых автоматических комплекса весогабаритного контроля. Об этом рассказал министр транспорта региона Александр Дементьев во время «правительственного часа» в региональном парламенте.

«Необходимо до минимума сократить количество транспортных средств, которые приносят вред дорогам. Уже построено 34 стационарных площадки, на которых действуют 6 специализированных автомобилей – постов передвижного весогабаритного контроля. Кроме того, работают 4 автоматических комплекса весогабаритного контроля (WIM) на мостовом переходе через Обь в Барнауле, трассах Алтай-Кузбасс и Барнаул – Камень на Оби», – сказал министр.

По его данным, в 2019 году будут дополнительно установлены 2 поста автоматического весового контроля на дороге Бийск – Мартыново – Ельцовка и на трассе Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Мамонтово – Бурла – Кулунда.

WIM-комплекс будет выявлять среди потока транспорта перегруженные грузовики и передавать информацию о нарушителях дорожным инспекторам на мобильные пункты контроля.