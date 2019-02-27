Жителей четырех алтайских сел могут отключить от котельных

Новости 27.02.2019 19:50 38

В Смоленском районе жители четырёх сёл могут остаться без центрального отопления и будут вынуждены ставить дома печки. По словам жителей, местное коммунальное предприятие уведомило владельцев квартир о том, что с началом следующего отопительного сезона с 1 октября их дома обслуживаться не будут, сообщили «Вести 22».

Кроме жилых домов без теплоснабжения останутся и социальные объекты: школа, детсад и ФАП. К школьной котельной могут подключить и детский сад, но как содержать другие учреждения – пока неясно.

По словам коммунальщиков, содержать котельные и теплосети нерентабельно.

«А уголь как мы должны таскать? Уголь мы никак не можем. Он старый, а я вот обезножила. Еще неизвестно, буду я ходить, не буду», - рассказала одна из жительниц района.

В селе Линёво от котельной планируют отключить 65 квартир. В поселках Ануйское, Кировское, Усть-Катунь отключат по 10-20 квартир. Жители создали инициативную группу для решения данной проблемы. Её представители планируют направить письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко.