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Жителей четырех алтайских сел могут отключить от котельных

Новости
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В Смоленском районе жители четырёх сёл могут остаться без центрального отопления и будут вынуждены ставить дома печки. По словам жителей, местное коммунальное предприятие уведомило владельцев квартир о том, что с началом следующего отопительного сезона с 1 октября их дома обслуживаться не будут, сообщили «Вести 22».

Кроме жилых домов без теплоснабжения останутся и социальные объекты: школа, детсад и ФАП. К школьной котельной могут подключить и детский сад, но как содержать другие учреждения – пока неясно.

По словам коммунальщиков, содержать котельные и теплосети нерентабельно. 

«А уголь как  мы должны таскать? Уголь мы никак не можем. Он старый, а я вот обезножила. Еще неизвестно, буду я ходить, не буду», - рассказала одна из жительниц района.

В селе Линёво от котельной планируют отключить 65 квартир. В поселках Ануйское, Кировское, Усть-Катунь отключат по 10-20 квартир. Жители создали инициативную группу для решения данной проблемы. Её представители планируют направить письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

Автор: Политсиб.ру

#Алтайский край #Отопительный сезон