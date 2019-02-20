Предполагаемый виновник ДТП с двумя погибшими в Барнауле остался на свободе

Новости 27.02.2019 16:50 194

Родственники 62-летнего барнаульца Александра Канунникова, который 20 февраля 2019 года погиб в ДТП на Павловском тракте, считают, что предполагаемый виновник аварии может избежать наказания. В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что мужчина находится под подпиской о невыезде, а не под арестом. Кроме того, стало известно, что еще один пострадавший в ДТП через некоторое время скончался в больнице, пишет ИА «Банкфакс».

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Семья потерпевшего рассказала журналистам, что Александр Канунников работал в ДСУ-4. В день трагедии он вместе с двумя коллегами отправился делать ремонт на Павловском тракте. На месте они выставили необходимые знаки, припарковали машину прикрытия на проезжей части и приступили к работе. Мужчина, управлявший автомобилем Renault Trafic, не обратил внимания на знаки и на высокой скорости снес их вместе с машиной и ограничителями. Машину рабочих отбросило в кювет, 62-летний мужчина погиб на месте, а его коллег с многочисленными переломами увезли в больницу. Позже один из них скончался в медицинском учреждении - мужчине было около 40 лет. Третий дорожник с переломом ключицы и другими тяжелыми травмами еще находится на лечении.

Близкие Канунникова ознакомились с обстоятельствами уголовного дела. По их словам, за рулем Renault находился 42-летний барнаулец Николай Седов, который, по их данным, ранее был судим. В региональном управлении МВД проверяют данную информацию.

«По нашим данным и записи с камер видеонаблюдения, в момент происшествия на дороге больше не было никаких машин, которые бы могли помешать движению Renault Trafic, как заявил полиции Николай Седов. Он на высокой скорости (по предварительным данным экспертов, она составляла не менее 100 км/ч), не пытаясь сигналить или свернуть, снес все знаки и машину, а также въехал в людей. При этом после ДТП он не пытался им чем-то помочь, вышел, осмотрел свою машину, сел обратно и закрылся в ней. Позже на допросе у следователя он отказался и от дачи показаний, прикрывшись ст. 51 Конституции РФ. За все это время он ни разу не вышел на связь с родственниками погибших, не принес никаких извинений и не предложил помощь. Мы считаем, что сейчас он сделает все, чтобы уйти от ответственности», - рассказали родственники погибшего.

Николая Седова отпустили домой под подписку о невыезде.

«Он до сих пор находится на свободе, его не то, что в изолятор не посадили, даже под домашний арест. И это несмотря на то, что в 1996-1997 года он был дважды судим. Сейчас у него есть возможность получить справку о недееспособности, связаться с нужными людьми или переписать свое имущество на других лиц. Он всяческими способами пытается уйти от ответственности, однако меру пресечения ему все равно не меняют. Мы хотим привлечь внимание общественности к данной истории, чтобы правоохранители уделили ей должное внимание, а не пустили на самотек. Человек должен ответить за гибель двоих людей, а не вести себя так вызывающе», - считает семья.

В пресс-службе ГУ МВД добавили, что по данному уголовному делу назначены судебно-медицинские, автотехническая и транспортно-трасологическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.