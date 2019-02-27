Почему Алтайский край должен сделать ставку на газ

Мнения 27.02.2019 15:35 106

Природный газ – один из самых экологичных и эффективных видов топлива. О преимуществах газа перед другими видами топлива «Политсибру» узнал у профессора, завкафедрой инженерных сетей, теплотехники и гидравлики АлтГТУ Владимира Логвиненко.

Использование природного топлива снимает значительную часть экологических проблем. Газ - самое экологически чистое топливо среди всех углеводородов по нескольким факторам. Газ не имеет твердых частиц, как, например, уголь, дрова или торф. Они состоят из более сложных органических соединений, содержащих больший объем углерода. Таким образом в процессе горения уголь производит больше вредных выбросов. Также в процессе горения появляется пепел в виде мелких частиц, которые не сгорают и попадают в окружающую среду. При горении газа происходят гораздо меньшие выбросы и никаких частиц пепла. Поэтому снег после газификации в Барнауле стал заметно белее, отметил эксперт.

Немаловажно также то, что в отличие от угля природный газ содержит не так много серы. Например, за один год при сжигании угля электростанции выделяют в среднем 16,8 млн тонн серы, а это почти 90% всех окислов серы, выброшенных в атмосферу.

В результате сжигания угля и ряда иных (древесина, солома и др.) образуется углекислый газ (CO2), накопление которого приводит к парниковому эффекту. И если на содержание водяного пара (еще одного парникового газа) в атмосфере хозяйственная деятельность человека не оказывает прямого влияния, то на выбросы CO2 можно повлиять.

«Сейчас очень важно сокращение выбросов парниковых газов. При использовании «голубого топлива» этот показатель уменьшается на 10-15%», - отмечает специалист.

Газовые электростанции выбрасывают примерно в два раза меньше углекислого газа, чем электростанции, работающие на угле, а удельная теплоемкость газа больше, чем у угля и дров. То есть при сжигании одинакового значения угля и газа получается большее количество тепла, а также сокращаются тепловые потери, происходящие во многих населенных пунктах из-за изношенности теплотрасс.

Также, говорит профессор, при сжигании газового топлива обеспечивается более точное регулирование температуры. Этот процесс легко автоматизировать, тем более с использованием современных технологий.

Между тем доля газа в мировом топливно-энергетическом балансе составляет всего около 23%. Газ все еще уступает и нефти, и углю.

Отметим, что в Алтайском крае газификация ведется с 1995 года. Построено около 5 тысяч км газопроводов, газифицированы четыре города и 12 районов. Совокупные инвестиции в газификацию региона в 2018 году должны были превысить 2 млрд рублей, но достигнуть этой цифры не удалось - запланированный объем инвестиций будет сделан в чуть более долгий срок.

Одна из проблем газификации края в том, что ПАО «Газпром» и краевые власти инвестируют в такие проекты, а потребители не находят средств, чтобы подключаться к сетям, объяснял на Российском инвестиционном форуме в середине февраля губернатор региона Виктор Томенко.

Сами жители же с нетерпением ждут и просят подвести газ в районы. Так, например, в Бобровке люди финансово поучаствовали в разработке проектной документации по строительству газопровода.

Планируется, что дальнейшая газификация края затронет Топчихинский, Мамонтовский и Тюменцевский районы, как приоритетные в западном и юго-западном направлении.