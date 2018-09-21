Скандальная ЦРБ в Топчихе отказала ребенку в госпитализации из-за отсутствия мест

Новости 27.02.2019 14:05 216

С 15-летней девочкой из села Дружба случился глубокий обморок. Мама привезла ребенка в ЦРБ Топчихинского района, но ребенку в госпитализации отказали в связи с отсутствием мест в медучреждении, сообщило ИА «Regnum».

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Мама школьницы рассказала журналистам, что ЧП произошло 20 февраля, но и сейчас, несмотря на головные боли и проблемы с артериальным давлением, девочка находится дома. Медики ЦРБ её даже не обследовали.

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«В нашем селе нет ни школы, ни медиков, на учёбу дочь ездит в соседнее село Победим. Именно оттуда мне 20 февраля и позвонили, сообщив, что у неё случился глубокий обморок с судорогами, хотя дочь никогда на здоровье не жаловалась, и на учёте у специалистов мы не состояли. Спасибо одному из учителей, которая сумела оказать первую медицинскую помощью Говорят, что дочь была «в отключке» очень долго - минут 15−20. Прибывшая на место фельдшер лишь смерила давление (оно оказалось высоким) и дала таблетку. Скорая помощь, которую мы вызвали, отвезла нас в Топчихинскую больницу, но там, несмотря на имеющееся направление, в госпитализации отказали, пояснив, что мест нет. Нас отправили домой. Тем временем у дочери постоянные головные боли и давление «скачет». 25 февраля мы вновь побывали в ЦРБ, и нам вновь отказали, попросив звонить и узнавать насчёт мест», - пояснила женщина.

Агентство связалось с региональным министерством здравоохранения, где пообещали разобраться в ситуации.

Напомним, в Топчихинской ЦРБ сами медработники заявляли о серьезном кадровом голоде. В условиях отсутствия реаниматолога там же скончалась 61-летняя пациентка.