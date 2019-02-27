На Алтай-Коксе прошли соревнования по полиатлону

Новости 27.02.2019 13:40 76

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошли соревнования по полиатлону в зачет спартакиады. 18 мужских и 9 женских команд демонстрировали свои навыки стрельбы из винтовки, бегали на лыжах, отжимались и подтягивались.

Среди мужских команд победу в высшей лиге одержала команда №1 цеха улавливания. В первой лиге лучший результат у спортсменов теплоэлектроцентрали, а во второй лиге – команда №2 специализированного цеха по ремонту коксохимического оборудования.

У женщин в высшей лиге лучший результат показали спортсменки заводоуправления, а в первой – команда №2 цеха улавливания.

Впереди у заводских спортсменов лыжная эстафета.

Помимо ежегодной спартакиады, которая длится с октября по июнь, для сотрудников компании проводятся «Семейные старты», турнир памяти первого директора завода А.А. Котовича, состязания по спортивной рыбалке, турслеты, квесты и др.