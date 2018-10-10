Власти Алтайского края оптимизируют дом престарелых в Крутихе

Новости 27.02.2019 13:00 404

15 марта в Алтайском крае закроется Крутихинский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов. Фактически он прекратил работу в сентябре прошлого года. Власти региона решили присоединить объект к Центру социального обслуживания населения Каменского района. Об этом «Политсибру» рассказала Людмила Хрущева, и.о. директора дома-интерната.

«Нас оптимизируют согласно постановлению правительства Алтайского края. До сентября 2018 года в доме-интернате проживало 11 человек. Сейчас у нас нет жильцов. Их вывезли 26 сентября и расселили по другим интернатам края. 9 человек перевезли в Благовещенку, в учреждение «Алые паруса», одного в Бийск, одного в Барнаул. Тогда нашу работу приостановили», – рассказала Хрущева.

И.о. директора добавила, что находится в статусе временного руководителя с 25 декабря, когда власти края не продлили контракт с бывшим директором соцобъекта Владимиром Паньшиным.

В январе 2018 года, по словам собеседницы, жильцов в доме для престарелых было немного больше – 18 человек. Решение об оптимизации и присоединении интерната к Комплексному центру социального обслуживания населения Каменского района Хрущева объясняет малым количеством жильцов.

«15 марта 2019 года произойдет увольнение сотрудников, и мы закроемся. 4 сторожа и дворник на полставки переходят на работу в Комплексный центр социального обслуживания Каменского района», – уточнила она.

Напомним, 10 октября губернатор Виктор Томенко отменил постановление правительства края о закрытии 11 домов престарелых малой вместимости.

Виктор Томенко отменил решение о закрытии домов престарелых в Алтайском крае Новости 10.10.2018 21:09 10 октября Виктор Томенко провел рабочее совещание с врио заместителя председателя правительства Надеждой Капурой и врио министра труда и со 272

На рабочем совещании с врио заместителя председателя правительства Надеждой Капурой и врио министра труда и социальной защиты Михаилом Дайбовым глава региона заявил, что принимать решения о закрытии социальных объектов нужно с учетом мнения самих пациентов, органов местного самоуправления и депутатов краевого парламента.

«Нужно сначала было спросить пациентов, людей уже немолодых, хотят ли они таких изменений, хотят ли они переезжать за сотни километров в другие районы, а уж потом разрабатывать и принимать документ. После публикации документа мы получили обратную связь от жителей края. Реакция резко отрицательная. И ни одного отзыва в поддержку! Насильно никого осчастливить нельзя, это же понятно. Это ошибочное постановление. Сегодня оно будет отменено», - сказал Виктор Томенко.

Возможно, в связи с «волной негатива», которую получили власти края на непопулярное решение, 11 октября Томенко уволил двух врио, принимавших участие совещании – Дайбова и Капура. Как сообщили в правительстве Алтайского края, чиновники ушли в отставку по собственному желанию.

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Центр социального обслуживания населения Каменского района действует в Камне-на-Оби. В нем работают отделения для реабилитации несовершеннолетних инвалидов, социального обслуживания на дому, психолого-педагогической помощи, профилактики безнадзорности несовершеннолетних, социальной реабилитации несовершеннолетних. Центр имеет филиалы в селах Баево и Тюменцево.