Алтайский край через суд расстался с резидентом игорной зоны «Сибирская монета»

Новости 27.02.2019 12:05 64

Управление по внешним связям, туризму и курортному делу Алтайского края добилось расторжения инвестсоглашения с резидентом игорной зоны «Сибирская монета» — ООО «РТГ-Сибирь» из Казани. Власти также расторгли с компанией договоры аренды земельных участков на 15 га в игорной зоне и взыскали с нее штраф 55 млн рублей.

Резидент, заявивший еще пять лет назад проект строительства казино за 1 млрд рублей, так и не приступил к его реализации. Действующий единственный резидент — «Алти» — рассматривает возможности расширения собственной инфраструктуры на этой территории и считает, что второе казино было бы здесь лишним — спрос на услуги игорной зоны невелик, пишет "Коммерсант".

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Арбитражный суд Алтайского края в полном объеме удовлетворил иск регионального управления по внешним связям, туризму и курортному делу о расторжении с ООО «РТГ-Сибирь» договоров аренды земельных участков в игорной зоне «Сибирская монета». Напомним, «РТГ-Сибирь» входит в структуру казанской компании «Роял тайм групп» (75%), которая была основным резидентом игорной зоны «Азов-сити» в Краснодарском крае.

Как следует из материалов суда, в 2014 году власти региона и «РТГ-Сибирь» заключили договор аренды земли в игорной зоне вблизи поселка Ая в районе горы Каим. Инвестор планировал построить там многофункциональный развлекательный комплекс с казино. Инвестиции в проект должны были составить 1,1 млрд рублей. Начать строительство планировалось в 2017 году, завершить — в 2019-м. Однако инвестор так и не приступил к строительным работам и не исполнял надлежащим образом обязанности по выплате арендных платежей, что и стало основанием для обращения в суд.

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В 2014 году в «Сибирской монете» было открыто казино Altai Palace. Инвестором алтайского гостинично-ресторанного комплекса стало ООО «Алти». «До сих пор мы являемся единственным действующим резидентом игорной зоны,— рассказал гендиректор ООО «Алти» Владимир Кутьев.— "Сибирская монета" — зона с одной из самых слабых инфраструктур в России. Строить здесь еще одно казино было бы бессмысленно. Мы не исключаем в дальнейшем расширения отеля — сейчас у нас 42 номера, нужно увеличивать до 100, территорию постепенно будем увеличивать».

По его словам, территория нуждается в дополнительных парковках для машин, качественной парковой зоне: «В этом могли бы помочь власти. Это не слишком большие инвестиции — около 300–500 млн рублей, по нашим оценкам. Строить в лесу здание казино и гостиницу без сопутствующей инфраструктуры нет смысла. Очистные сооружения мы строили в прошлом году за свой счет».

По оценке Кутьева, ежегодный рост туристов в «Сибирскую монету» составляет около 25%. В 2017 году зону посетило более 60 тысяч человек, данные за 2018 год краевое управление по туризму не предоставило.