Делаем запасы: несколько барнаульских домов на полдня оставят без воды «по поручению Сергея Дугина»

Новости 27.02.2019 11:08 99

28 февраля на водопроводных сетях Барнаула будут менять запорную арматуру, сообщила пресс-служба администрации города. Эти работы сотрудники водоканала проведут по поручению главы муниципалитета Сергея Дугина.

Ремонтная бригада планирует работать по адресу: улица Эмилии Алексеевой, 84. Сотрудники «Барнаульского водоканала» собираются заменить две задвижки диаметром 100 и 150 мм.

В этот день с 9 утра до 18 вечера ограничат водоснабжение по следующим адресам:

Э.Алексеевой, 76, 82а, 84, 84а, 86, 88, 90, 94, 86;

14-я Западная, 1-10;

Панкратова, 2-65

Администрация Барнаула просит жителей запастись водой заранее и уточняет, что оставить заявку на подвоз воды можно по телефону 28-22-00.