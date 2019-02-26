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Делаем запасы: несколько барнаульских домов на полдня оставят без воды «по поручению Сергея Дугина»

Новости
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28 февраля на водопроводных сетях Барнаула будут менять запорную арматуру, сообщила пресс-служба администрации города.  Эти работы сотрудники водоканала проведут по поручению главы муниципалитета Сергея Дугина.

Ремонтная бригада планирует работать по адресу: улица Эмилии Алексеевой, 84. Сотрудники «Барнаульского водоканала» собираются заменить две задвижки диаметром 100 и 150 мм.

В этот день с 9 утра до 18 вечера ограничат водоснабжение по следующим адресам:

  • Э.Алексеевой, 76, 82а, 84, 84а, 86, 88, 90, 94, 86;
  • 14-я Западная, 1-10;
  • Панкратова, 2-65
Администрация Барнаула просит жителей запастись водой заранее и уточняет, что оставить заявку на подвоз воды можно по телефону 28-22-00.
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Автор: Политсиб.ру

Фото: vseotrube.ru

#Дугин #Барнаул #Барнаульский водоканал