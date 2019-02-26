«Росводоканал Барнаул» рассказал о перспективах обновления сетей

Новости 27.02.2019 8:50 65

Генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Масловский принял участие в рабочем совещании губернатора Алтайского края Виктора Томенко, посвященном работе ресурсоснабжающих организаций краевой столицы в зимний период и перспективам развития коммунальной отрасли.

На встрече обсуждались ситуации, связанные с повреждениями на сетях водоснабжения и теплоснабжения, которые произошли в последнее время в Барнауле.

Что касается водопроводных сетей, то значительная часть повреждений случилась на чугунных трубопроводах, подверженных сильному влиянию низких температур. При этом анализ аварийности, который регулярно ведется в Барнаульском водоканале, показывает, что большая часть повреждений приходится на стальные трубы, а также на сети небольшого диаметра – до 160 мм.

Стоит отметить, что за последние 6 лет аварийность на сетях, обслуживаемых «Росводоканал Барнаул» снизилась на 45%, время отключения абонентов – на 30%. Уменьшению количества повреждений способствовали мероприятия по установке специального оборудования на сетях, регуляторов давления, воздушных клапанов, которые позволяют выравнивать работу системы и снижать количество перебоев в водоснабжении. При этом объем перекладки сетей в связи с недостаточным финансированием был ограниченным. Однако на сегодняшний день потенциал данных мероприятий исчерпан. Для дальнейшего снижения аварийности необходимо обновлять сети.

Дмитрий Масловский рассказал, что с 2015 года объем средств на модернизацию и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения постоянно растет. В 2018 году этот показатель составлял 376 млн, из них 195 млн – это затраты на перекладку и ремонт трубопроводов. В 2019 году объем ремонтной кампании составит 474 млн рублей. После проведенного совместно с администрацией анализа прохождения зимнего периода 2018-2019 гг. было принято решение сделать акцент именно на обновлении сетевого хозяйства: на это планируется направить 274 млн рублей.

Уже ведутся работы по обновлению запорной арматуры: предстоит поменять 252 задвижки на сумму 12 млн рублей. В 2019 году будут заменены 74 сбросные чугунные задвижки на водоводе. Барнаульский водоканал заключил договор на проведение технического обследования сетей и сооружений с экспертной организацией, работа которой начнется в ближайшее время.

Также в перспективе – заключение концессионного соглашения с администрацией г. Барнаула. Первоначальный объем инвестиционной программы соглашения составлял 2,3 млрд рублей. По поручению главы города Барнаула Сергея Дугина рассматривается возможность увеличения инвестпрограммы концессионного соглашения до 3,4 млрд рублей (на 1,1 млрд), а также увеличение ремонтной программы до 500 млн рублей в год. Это позволит перекладывать 35 км водопроводных и канализационных сетей ежегодно, что в 3,5 раза больше, чем в настоящее время.