Три подростка из Ярового предстанут перед судом за угон иномарки

Новости 27.02.2019 8:20 72

Трое подростков в Алтайском крае обвиняются в неправомерном завладении автомобилем, принадлежащим жителю города Яровое. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

По данным следствия, в декабре 2018 года трое 15-летних подростков увидели возле подъезда жилого дома в городе Яровое припаркованный автомобиль Toyota. Дверь авто была не закрыта, отсутствовала сигнализация. Тогда друзья решили прокатиться на нем: один из молодых людей сел за руль, а двое других толкали автомобиль. Им удалось отогнать машину в другой квартал города, после этого несовершеннолетние скрылись.

Подростки рассказали, что решили проверить, смогут ли они откатить автомобиль до соседнего дома.

Следствием собраны достаточные доказательства причастности юношей к неправомерному завладению транспортным средством, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.