Алтайский край значительно урезал финансирование «выставочного» туризма в 2019 году

Новости 27.02.2019 9:30 130

Затраты на участие делегаций Алтайского края в туристических выставках за пределами региона уменьшены более чем в 1,5 раза. Об этом «Политсибру» рассказал начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых в ходе online-конференции 26 февраля.

Он признал, что в этом году участие края в международной выставке «Интурмаркет» будет более скромным. Участников в выставке заявлено около сорока. Напомним, в 2018 году от Алтая на «Интурмаркет» поехали 100 специалистов, представляющих 65 организаций региона.

«За счёт сокращения площадей коллективного стенда края на выставке «Интурмаркет-2019», смещения акцентов на деловую составляющую и бизнес-формат, были оптимизированы расходы и перераспределены средства для демонстрации туристского потенциала региона на новых перспективных конгрессно-выставочных площадках. Это и международные выставки в городах Пекин, Алматы, и значимые мероприятия всероссийского уровня в Екатеринбурге, Ханты-Мансийске, Москве и Казани», - рассказал чиновник.

Евгений Дешевых отмечает, что данными по объему турпотока в край за 2018 год не владеет. По его словам, эти цифры станут известны не раньше апреля. Однако администрация края планирует, что турпоток будет планомерно расти, «в среднем на 3% ежегодно». За счет чего? Акцент сделан на «деловой составляющей» презентационных встреч, и «повышении качества оказываемых услуг предприятиями туристкой индустрии».

Между тем губернатор Александр Карлин в 2018 году фиксировал более оптимистическое положение дел в сфере туризма региона.

«За год туристический поток вырос на пять процентов: в регионе отдохнуло около 2,2 миллиона человек. Пятипроцентный прирост считается хорошим показателем во всем мире с учетом погодно-климатических условий и ряда других причин, от которых зависит динамика турпотока», - рассказывал в 2018 году губернатор Александр Карлин «Российской газете».

Главным инструментом презентации туристического потенциала края, его продвижения и привлечения дополнительного потока путешественников Дешевых видит международные выставки.Так, отмечает чиновник, в 2019 году правительство региона проведет пресс-туры для федеральных СМИ и инфо-туры для туроператоров Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга.

«Будет продолжена работа по продвижению региона в интернете, а также установлению авиасообщения с различными городами Российской Федерации (Томск, Иркутск, Казань, Красноярск и др.)», - объяснил Дешевых причину столь оптимистических прогнозов динамики роста въездного туризма.

По его словам, ежегодно в крае фиксируется увеличение турпотока. Темп роста турпотока иностранных граждан в 2018 году составил 102%. Выросли доходы «средств размещения от предоставляемых ими услуг».

«В 2018 году объем этих доходов составил 7,5 млрд рублей, по данному показателю край первый в Сибирском федеральном округе, темп роста составил 106%. Темп роста объема платных услуг, предоставленных субъектами турбизнеса в 2018 году составил 112%», - рассказал Евгений Дешевых.

Напомним, в 2019 году Алтайский край участвует в 10 туристических конгрессно-выставочных мероприятиях:

Международная туристская выставка «ITB» (г. Берлин, Германия);

14-я Международная туристическая выставка «Интурмаркет» (г. Москва);

26-я Московская международная туристическая выставка «MITT» (г. Москва);

19-я Казахстанская Международная Выставка «Туризм и Путешествия» / KITF (г. Алматы, Республика Казахстан);

23-я международная специализированная выставка «Туризм и Спорт» (г. Казань);

Beijing International Tourism Expo (г. Пекин, Китай);

Туристская неделя регионов России (г. Москва);

18-я туристская выставка-ярмарка «ЮграТур» (г. Ханты-Мансийск);

Выставка «MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицинские центры» (г. Москва);

Expotravel 2019 - международная туристическая выставка (г. Екатеринбург).