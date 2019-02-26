Иткульский спиртзавод решил не увольнять сотрудников

27.02.2019 7:40 212

ОАО «Иткульский спиртзавод» отказался от идеи увольнения около двухсот сотрудников предприятия, сообщает «Интерфакс». Сейчас предприятие работает в штатном режиме.

По данным руководства, долги по заработной плате сотрудникам бухгалтерия выплатила полностью, и сокращение штата не планируется.

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Задолженность по зарплате образовалась за январь 2019 года. Её погасили на прошлой неделе. Представитель крупнейшего поставщика спиртных напитков отрицает факт банкротства предприятия.

Напомним, 25 февраля руководитель поставил в известность центр занятости населения Зонального района Алтайского края о решении уволить 192 сотрудников в связи с тяжелым финансовым положением ОАО из-за долга в 140 млн рублей перед Промсвязьбанком.

В ноябре «Промсвязьбанк» подал в суд иск о взыскании с «Иткульского спиртзавода» 134 млн рублей. 4 февраля суд в качестве обеспечительной меры наложил арест на имущество предприятия, в том числе и на расчетные счета.

«Руководство вело переписку с центром занятости, но вопрос решился. По поводу отношений с банком ничего сказать не могу», - отметил генеральный директор Иткульского спиртзавода Андрей Широков.

Ранее стало известно, что банк «Восточный» разместил в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве сообщение о намерении обратиться в суд с требованием признать банкротом ОАО «Иткульский спиртзавод». Иск в настоящее время еще не поступил в судебное производство.

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Между тем, сейчас суд рассматривает два дела, участники которых - банк и спиртзавод. Так, по одному из них «Восточный» намерен взыскать с предприятия Алтайского края 201,3 млн рублей по договору банковской гарантии от 14 декабря 2016 года. Это делопроизводство в данный момент приостановлено до завершения рассмотрения другого дела, в котором банк «Восточный» и «Иткульский спиртзавод» оба проходят ответчиками.

Иск подан ООО «Торговый дом «Шампанские вина» (Архангельск) и ООО «МТД Кристалл-Сибирь» (Москва). Компании требуют признать недействительным другой договор поручительства - от 28 февраля 2017 года. Подробности дела в материалах суда не раскрыты.

«Иткульский спиртзавод» находится в тяжелой финансовой ситуации еще с I квартала 2018 года. Это связано с банкротством компании «Статус групп» и ГК «Кристалл-Лефортово» (являются совладельцами алтайского предприятия).

Год назад сообщалось, что на заводе трудоустроено 456 человек. На март прошлого года предприятие имело дебиторскую задолженность 1,5 млрд рублей, задолженность по налогам – 900 млн рублей, банковские кредиты – 700 млн рублей и поручительство за третьих лиц - 300 млн рублей. В течение года большая часть проблем усилиями акционеров была решена.

Известно, что в настоящее время в числе кредиторов «Иткульского спиртзавода» – Сбербанк (500 млн), «Восточный банк» (190 млн), ФНС (70 млн рублей).