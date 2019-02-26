Сергей Дугин пообещал «прорыв» в 2019 году, избежав публичной «порки» от губернатора

Новости 26.02.2019 18:15 343

26 февраля губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел совещание, посвященное проблемному прохождению отопительного сезона в Барнауле. Вопреки ожиданиям, глава города Сергей Дугин избежал публичной критики от главы региона. Тем не менее ситуацию в краевом центре в связи с чередой коммунальных аварий нынешней зимой Томенко обозначил как «близкую к кризисной».

Слово на мероприятии по очереди брали Сергей Дугин, а также представители ресурсоснабжающих организаций. Особое внимание было уделено СГК и «Барнаульскому водоканалу». Виктор Томенко, открывая совещание, подчеркнул, что никогда в своей жизни не сталкивался с таким значительным числом аварий на объектах ЖКХ, как в Барнауле в текущем отопительном сезоне. «Я более 40 лет прожил в сибирских городах (Красноярске и Норильске – прим ред.) – даже в заполярных, но нигде такого не было. То есть ссылка на климат здесь не работает», - словно заранее предвосхитил возможный ответ глава региона.

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Далее выступал Сергей Дугин, который, и это было довольно заметно, волновался больше остальных докладчиков. Градоначальник обратил внимание губернатора на то, что Барнаул второй год подряд получает паспорт готовности к отопительному сезону. Что было до 2017 года, Сергей Иванович уточнять не стал. После чего мэр предпочел углубиться в технические характеристики жилого фонда в городе.

Вскоре его элементарным вопросом остановил Виктор Томенко: «Сколько барнаульцев живет в многоэтажках?» Сергей Дугин вначале затруднился с ответом, а затем, немного подумав, предложил умножить число высотных домов (3128) на 3. На резонный вопрос – почему, последовал исчерпывающей в своей простоте ответ: «Так как средняя семья состоит как раз из 3-х человек». Впрочем, главе города довольно быстро подсказали искомую цифру (500 тысяч горожан), избавив от непростых математических подсчетов.

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Градоначальник признал, что последнее время наблюдается рост аварийности на теплосетях в среднем на 3-5% в год. Что касается водопроводных сетей, этот показатель составил +15% за три года. Пик аварийности при этом каждый раз приходится на январь.

По словам Дугина, с водоканалом и СГК достигнуты договоренности увеличить вложения в программу ремонта сетей, большая часть средств будет инвестирована в течение 2019-2020 годов. Данная мера, по оценке спикера, приведет к постепенному снижению аварийности в городе.

Виктор Томенко скептически отнесся к представленной статистике, отметив, что часть из сказанного приведенными графиками не подтверждается. Губернатор призвал главу городу проводить анализ, а не просто оперировать цифрами. Например, это касается степени износа сетей. Когда нормативный срок службы у трубы 30 лет, она пролежала в земле 20 лет, мы говорим, что степень износа в районе 70%. Но при этом не надо забывать, что еще 10 лет она может спокойно прослужить, привел пример губернатор.

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В завершении своей речи Сергей Дугин анонсировал подписание летом концессионного соглашения с "Барнаульским водоканалом", заодно пообещав, что в 2019 году «будет прорыв». Под последней фразой предполагается резкий рост капиталовложений в ремонтные работы.

Тем временем уже 22 марта Сергею Дугину предстоит отчитываться о проделанной работе в 2018 году перед депутатами Барнаульской гордумы. Будет ли глава города включать в свой доклад проблемные моменты, касающиеся прохождения отопительного сезона, большой вопрос.

Выступавший следом гендиректор «Барнаульского водоканала» Дмитрий Масловский не во всем согласился с Сергеем Дугиным. Например, это касалось статистики аварийности на сетях. По версии представителя ресурсоснабжающей организации, данная величина снижается. Кроме того, по оценке Масловского, водоканал не уменьшал число средств, выделяемых на ремонт сетей, хотя мэр и говорил обратное пятью минутами ранее.

Гендиректор предприятия указал, что 800 млн рублей ежегодно хватило бы для того, чтобы перейти от ремонта к обновлению сетей в городе. Пока эта величина составляет примерно 170 млн рублей. Именно такое количество средств было заложено «Барнаульским водоканалом» на ремонтные работы.

В свою очередь директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов признал, что тенденция к росту аварийных случаев на теплосетях действительно существует. По его словам, замена 3% сетей в год является нормативным показателем, к которому компании стремится. При этом также были озвучены планы инвестировать в ремонтную программу в Барнауле дополнительные средства.

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Между тем участники встречи ни разу не затронули вопрос, который, пожалуй, интересует жителей в не меньшей степени, чем сокращение числа аварий. Суммы инвестиций, заявленные водоканалом и СГК, очевидно, ориентированы на повышение тарифов на соответствующие услуги в ближайшее время. Причем, судя по кратному увеличению средств, поднимать тарифы планируется отнюдь не на величину официальной инфляции. Иными способами достичь необходимого результата ресурсоснабжающие организации вряд ли сочтут возможным. Тем не менее вопрос о тарифообразовании остался за рамками сегодняшнего разговора.