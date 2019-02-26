В Алтайском крае избрали главу Курьинского района

Новости 26.02.2019 19:20 99

26 февраля состоялось заседание Курьинского районного Совета народных депутатов, на котором на конкурсной основе главой Курьинского района избрали Алексея Купина. Срок полномочий вновь избранного главы района составляет пять лет, сообщает официальный сайт региона.

Купин родился 11 августа 1967 года, ранее замещал должность заместителя главы администрации Курьинского района. Согласно данным сайта администрации сельского муниципального образования, он находился в статусе врио района с 22 ноября 2018 года.

В этот день состоялась седьмая (внеочередная) сессия райсовета, на которой принята отставка по собственному желанию и досрочно прекращены полномочия главы администрации района Вячеслава Ковшова.

Ковшова избрали главой администрации района 9 ноября 2012 года на сессии районного совета. Он родился в 1976 году, до того работал консультантом отдела по работе с органами местного самоуправления департамента организации управления Администрации края.

До него муниципальное образование возглавлял Николай Башкатов (1954 г.р.), избранный 12 октября 2008 года путем прямых всенародных выборов, институт которых еще сохранялся в районе в то время.