Бывший сотрудник полиции и два барнаульца поплатились за аферу со «страховкой»

Новости 26.02.2019 17:48 90

Двум жителям Барнаула и бывшему сотруднику полиции вынесли приговор по обвинению в мошенничестве в сфере автострахования. Они устраивали фиктивные ДТП, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

В 2016 году трое жителей Барнаула придумали преступную схему для получения выплат по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности. Они устраивали фиктивные аварии с участием поврежденных авто. После этого преступники оформляли документы для выплаты «страховки». Сумма выплат варьировалась от 165 до 400 тыс. рублей. Следствию удалось доказать пять фактов мошеннических действий, в трех из них активное участие принимал экс-полисмен.

Один из преступников на стадии предварительного следствия заключил досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело в отношении него рассмотрено судом в особом порядке. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Бывший полицейский приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Одному из подсудимых назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет.

В деле фигурировал и третий подсудимый, но он примирился с потерпевшими, а также в полном объеме возместил причиненный ущерб. Суд освободил его от уголовной ответственности.