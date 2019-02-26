Россельхозбанк поддерживает посевную

Новости 26.02.2019 18:50 66

Одним из основных приоритетов деятельности Россельхозбанка является финансирование сезонных работ. В 2018 году Алтайским филиалом на эти цели было направлено более 3,6 млрд рублей кредитных средств. По данным на 21 февраля текущего года, на сезонные работы выдано более 387 млн рублей, 99% из них по льготной ставке.

Россельхозбанк может предложить аграриям Алтайского края и республики Алтай несколько программ кредитования на сезонные нужды. Это сезонные стандартные программы растениеводства и животноводства, кредит под залог будущего урожая, кредит сезонный Переработка, «Агро – Сезон», Сезонный Оптимальный, Кредит на приобретение зерна под его залог и новый кредитный продукт «Сезонный легкий». Каждый из этих кредитных продуктов имеет свои особенности и преимущества. Клиенты могут подобрать именно тот кредит, который им наиболее приемлем.