Очередная репетиция театрального проекта «Большая сцена» прошла в Барнауле

Новости 26.02.2019 18:05 76

В Барнауле состоялась очередная репетиция пятого, юбилейного сезона театрального проекта журнала «Автограф» «Большая сцена». На этот раз, участники учились правильно падать и говорить скороговорки. Подробнее – в сюжете «Наших Новостей».

В этом сезоне «Большую сцену» поддержал Комитет по культуре г. Барнаула и Алтайский театр музыкальной комедии, партнером проекта выступил ПАО «Ростелеком». Финальный показ спектакля состоится 18 апреля во Дворце культуры г. Барнаула. Зрители увидят четыре разные постановки – от классических до ломающих театральные стандарты сцен.

В проекте 28 участников, все они непрофессиональные актеры – это принципиальное условие проекта, – но каждый из них успешен в своей области и готов освоить театральные горизонты. Среди них – предприниматели, руководители различного уровня, топ-менеджеры, представители творческих профессий, журналисты и даже экс-солистка театра Аллы Духовой «Тодес».

Обучать актерскому мастерству и работать над театральными постановками будут принципиально разные режиссеры, яркие и лишенные шаблонов. Каждый из них – истинный профессионал своего дела: Николай Вязигин, заслуженный работник культуры РФ, доцент кафедры театральной режиссуры и актерского мастерства, художественный руководитель режиссерских курсов Алтайского государственного института культуры, Татьяна Тимофеева, театральный режиссер, педагог, член Союза театральных деятелей РФ, Дарья Уханкова, выпускница X Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория», г. Москва, педагог-режиссер театральной школы «Я-Актер!», Санкт-Петербург, руководитель и педагог детской театральной студии «Домик Актера» и режиссер Дома Актера на Алтае.

Главный режиссер проекта – Леонид Черкашенинов, заслуженный работник культуры РФ, заведующий кафедрой режиссуры праздников Алтайского государственного института культуры.