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Новосибирск признали одним из лучших театральных городов в России

Новости
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Новосибирск вошел в пятерку лучших театральных городов России. Аналитическое агентство «ТурСтат» в Год театра в России составило рейтинг городов России с самыми лучшими и популярными театрами у горожан и туристов, сообщается на странице агентства.

Как выглядит алтайская «Сказка» за полгода до окончания строительства. Фоторепортаж

Как выглядит алтайская «Сказка» за полгода до окончания строительства. Фоторепортаж

Новости

Барнаульских журналистов провели по строящемуся зданию Алтайского государственного театра кукол «Сказка»

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В рейтинг лучших театральных городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Самыми популярными театрами в сибирском городе стали: Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, Новосибирский музыкальный театр, Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева, Новосибирский государственный академический театр «Красный факел», Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» и другие.

От кукольного до Большого: алтайские депутаты о театре

От кукольного до Большого: алтайские депутаты о театре

Новости

Ходят ли в театры депутаты, и хватает ли у них на это времени — читайте в новом материале «Политсибру»

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Напомним, 2019 год объявлен Годом театра в Российской Федерации.

Автор: Политсиб.ру

Фото: avtotour.ru

#Новосибирск #Театры #Год театра