Новосибирск признали одним из лучших театральных городов в России

Новосибирск вошел в пятерку лучших театральных городов России. Аналитическое агентство «ТурСтат» в Год театра в России составило рейтинг городов России с самыми лучшими и популярными театрами у горожан и туристов, сообщается на странице агентства.
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В рейтинг лучших театральных городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Самыми популярными театрами в сибирском городе стали: Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, Новосибирский музыкальный театр, Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева, Новосибирский государственный академический театр «Красный факел», Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» и другие.
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Напомним, 2019 год объявлен Годом театра в Российской Федерации.