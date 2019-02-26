Алтайское село Бочкари претендует на звание лучшего в России

Новости 26.02.2019 16:50 87

Село Бочкари Алтайского края намерено побороться за статус лучшего в России. В селе активно реализуются проекты по улучшению качества жизни селян.

Накануне в Бочкарях побывал депутат Государственной Думы, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Александр Прокопьев. Генеральный директор предприятия «Бочкаревский пивзавод» депутат Алтайского краевого Заксобрания Вадим Смагин показал ему село.

«На сегодняшний день мы являемся лучшим селом Алтайского края. К 2020 году ставим себе цель стать лучшим селом Российской Федерации. И уверенно идем к ней, реализуя ряд новых масштабных проектов», - рассказал Вадим Смагин.

Немалое внимание в Бочкарях уделяется созданию современной инфраструктуры. Кроме того, там уже функционирует круглогодичная крытая ледовая арена, активно развивается хоккей и фигурное катание. В прошлом году было открыто искусственное футбольное поле.

Вадим Смагин с Александром Прокопьевым посетили строящуюся гостиницу на 250 мест. По словам Смагина, Бочкари планируют стать не только лучшим для проживания селом, но и спортивной деревней. Гостиница будет принимать детей со всего Алтайского края и Новосибирской области, создав все условия для комфортного проживания и тренировок.

«Как член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, хочу отметить, что в Бочкарях виден стратегический подход к развитию села. Часть инфраструктуры для занятий спортом уже создана. Работы еще продолжаются. Этим летом здесь будут тренироваться юные хоккеисты и фигуристы. С запуском спортивно-оздоровительного комплекса будут развиваться волейбол и баскетбол», – отметил Александр Прокопьев.

«Мы взяли за основу опыт школы «Сириус» в Сочи и создаем базу для того, чтобы здесь оздоравливать детей, давать им возможность развиваться физически и интеллектуально. Мы работаем на перспективу, создаем условия для обучения и тренировок. Мы сделаем все, чтобы село стало лучшим местом для проживания не только в Алтайском крае», - отметил Вадим Смагин.

Отмечается, что после запуска спортивно-оздоровительного комплекса, который также посетили депутаты, планируется развитие спортивных игр – волейбола и баскетбола. Проект комплекса масштабный не только по меркам села и Целинного района, но и всего Алтайского края. На его базе будут проводиться межрегиональные турниры.

Благодаря реализации в селе масштабных проектов и предоставлению рабочих мест на ведущем предприятии, село попало в федеральную программу «Устойчивое развитие сельских территорий». В рамках данной программы будет построен новый микрорайон, а именно 36 домов. В прошлом году были закончены все инженерные работы.