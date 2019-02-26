Проезд в общественном транспорте Бийска подорожает в марте

Новости 27.02.2019 7:15 352

В бийской администрации согласовали повышение стоимости проезда. Цена на проезд в автобусах и трамваях повысится до 20 рублей, сообщил «Бийский рабочий».

Пакет документов, который передали бийские перевозчики, прошел проверку в отделе ценообразования. Чиновники признали повышение стоимости проезда обоснованным.

Предварительно известно, что разницы в 50 копеек, как было ранее при оплате проезда электронной картой, не будет. Стоимость проезда в автобусах, идущих по экспресс-маршрутам в отдаленные поселки, составит 25 рублей.

Сейчас документы проходят последнюю стадию согласования в прокуратуре города на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства. Планируется, что стоимость проезда изменится в марте.