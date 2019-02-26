В Бийске внедрили оплату в транспорте через сервис Apple Pay

Торгово-сервисная компания «Норд» внедрила в Бийске бесконтактную систему оплаты в общественном транспорте, сообщает программа «Будни» Бийского телевидения.
Новшество будет действовать в течение месяца, до 25 марта, в рамках специальной акции «Норда». О подробностях техники оплаты в автобусах, трамваях и троллейбусах Бийска рассказал журналистам директор ООО «Норд» Александр Яковенко:
«Сейчас проезд в Бийском транспорте стоит 17,5 рублей. С помощью специальной контактной мастер-карты – 14,5 рублей. И есть еще возможность использовать банковскую карту Master Card, подключив приложение Apple Pay на смартфоне. Нужно передать данные карты обычного банка в это приложение и использовать при оплате проезда».
Напомним, бесконтактная система оплаты в общественном транспорте Бийска набирает все большую популярность среди горожан. Бийск стал первым городом, где это новшество было введено сразу на всех видах общественного транспорта.
Жители Бийска считают, что новинка полезна и удобна для работающих горожан, а также тех, у кого есть дети, которых нужно доставить утром в садик. В случае, если горожанам понравится акция «Норда», представители компании обещают возобновить её – уже на 3 месяца.
«Для того, чтобы получить скидку в три рубля при оплате за проезд, рассчитываться нужно именно картой Master Card. Другие виды карт в акции не участвуют», - подчеркнули представители «Норда».
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