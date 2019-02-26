В Бийске внедрили оплату в транспорте через сервис Apple Pay

Новости 26.02.2019 16:32 190

Торгово-сервисная компания «Норд» внедрила в Бийске бесконтактную систему оплаты в общественном транспорте, сообщает программа «Будни» Бийского телевидения.

Новшество будет действовать в течение месяца, до 25 марта, в рамках специальной акции «Норда». О подробностях техники оплаты в автобусах, трамваях и троллейбусах Бийска рассказал журналистам директор ООО «Норд» Александр Яковенко:

«Сейчас проезд в Бийском транспорте стоит 17,5 рублей. С помощью специальной контактной мастер-карты – 14,5 рублей. И есть еще возможность использовать банковскую карту Master Card, подключив приложение Apple Pay на смартфоне. Нужно передать данные карты обычного банка в это приложение и использовать при оплате проезда».

Напомним, бесконтактная система оплаты в общественном транспорте Бийска набирает все большую популярность среди горожан. Бийск стал первым городом, где это новшество было введено сразу на всех видах общественного транспорта.

Жители Бийска могут оплачивать проезд банковскими картами Новости 03.08.2017 22:26 175

Жители Бийска считают, что новинка полезна и удобна для работающих горожан, а также тех, у кого есть дети, которых нужно доставить утром в садик. В случае, если горожанам понравится акция «Норда», представители компании обещают возобновить её – уже на 3 месяца.

«Для того, чтобы получить скидку в три рубля при оплате за проезд, рассчитываться нужно именно картой Master Card. Другие виды карт в акции не участвуют», - подчеркнули представители «Норда».