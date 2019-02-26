Общественники заметили «накрутку» в голосовании за главную барнаульскую елку

Новости 26.02.2019 15:05 130

Активисты городского сообщества «Шпиль» проанализировали механизм голосования за главную барнаульскую елку. По их словам, чиновники из местной администрации использовали «накрутку» голосов, сообщило ИА «Банкфакс».

«Результаты на сайте администрации активно накручивались, изображая «активность» барнаульцев. Зачем это нужно было делать так явно и наглядно - не до конца понятно. Причем есть полная уверенность, что это дело рук именно организатора голосования (у кого есть доступ к CMS сайта)», - цитирует СМИ общественника Ивана Дворцова.

Активисты заметили подозрительную активность на сайте еще 20 февраля. Вариант, который одержал победу (одновременное проведение новогоднего праздника на площади Сахарова и улице Мало-Тобольской) уже к тому моменту имел чуть больше 16 тыс. голосов. Вечером того же дня систему «накрутки» переключили на третий вариант (пешеходная улица Мало-Тобольская). С этого момента общественники записывали все происходящее на сайте.

На видео просматривается, что каждые десять секунд за соответствующий вариант добавлялся один голос. Таким образом, за вариант проведения праздника на улице Мало-Тобольской за одну ночь «проголосовали» больше двух тыс. раз. После этого, технический специалист, вероятно, заметил, что за сайтом пристально следят. Непрерывная «накрутка» была приостановлена.

23 февраля все еще отмечался скачкообразный рост показателей (от 75 до 400 голосов). Кроме того, Иван Дворцов отметил, что в ночь с 20 на 21 февраля страницу кроме авторов исследования никто не запрашивал, а, значит, искусственный рост показателей происходил изнутри системы управления.

Барнаульцы определились с местом для главной новогодней елки Новости 26.02.2019 8:15 За вариант-победитель проголосовали 18 тыс. 475 барнаульцев 263

Напомним, 15 февраля на сайте барнаульской администрации было запущено голосование за место возведения главной новогодней елки. Проголосовать нужно был за один из трех вариантов: площадь Сахарова, улицу Мало-Тобольскую и одновременное использование обеих площадок для новогодних народных гуляний. Голосование длилось до 24 февраля. Большинство голосов набрал вариант празднования сразу в двух точках города.