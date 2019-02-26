О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Рвутся трубы...
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Рвутся трубы...

Виктор Томенко с улыбкой воспринял новость о переименовании Алтайского края

Новости
288
0

Глава Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал идею переименования региона. Переименовать край предложил барнаульский ученый, кандидат географических наук, ветеран Сибирского отделения Российской академии наук Лев Пурдик, сообщает «Катунь 24».

Как ранее писал «Политсибру», ученый предложил два варианта переименования Алтайского края: Приалтайский или Верхне-Обской. По его словам, территория юга Западной Сибири, к которой относится регион, за продолжительное время прошла через многочисленные административно-территориальные преобразования. Лев Пурдик считает, что название края «Алтайский» - некорректное и нелогичное.

«Ничего, кроме улыбки, у меня это не вызывает. Наверное, как и у всех наших земляков. Комментарии-то сразу видны. Чего не скажешь шутки ради. Зато на первых полосах побывал человек в «Яндексе» и на других информационных порталах», – прокомментировал Виктор Томенко.

Автор: Политсиб.ру

Фото: из профиля Виктора Томенко в Instagram

#Виктор Томенко #Алтайский край