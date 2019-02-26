Виктор Томенко с улыбкой воспринял новость о переименовании Алтайского края

Глава Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал идею переименования региона. Переименовать край предложил барнаульский ученый, кандидат географических наук, ветеран Сибирского отделения Российской академии наук Лев Пурдик, сообщает «Катунь 24».
Как ранее писал «Политсибру», ученый предложил два варианта переименования Алтайского края: Приалтайский или Верхне-Обской. По его словам, территория юга Западной Сибири, к которой относится регион, за продолжительное время прошла через многочисленные административно-территориальные преобразования. Лев Пурдик считает, что название края «Алтайский» - некорректное и нелогичное.
«Ничего, кроме улыбки, у меня это не вызывает. Наверное, как и у всех наших земляков. Комментарии-то сразу видны. Чего не скажешь шутки ради. Зато на первых полосах побывал человек в «Яндексе» и на других информационных порталах», – прокомментировал Виктор Томенко.