Виктор Томенко с улыбкой воспринял новость о переименовании Алтайского края

Новости 26.02.2019 14:12 288

Глава Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал идею переименования региона. Переименовать край предложил барнаульский ученый, кандидат географических наук, ветеран Сибирского отделения Российской академии наук Лев Пурдик, сообщает «Катунь 24».

Как ранее писал «Политсибру», ученый предложил два варианта переименования Алтайского края: Приалтайский или Верхне-Обской. По его словам, территория юга Западной Сибири, к которой относится регион, за продолжительное время прошла через многочисленные административно-территориальные преобразования. Лев Пурдик считает, что название края «Алтайский» - некорректное и нелогичное.