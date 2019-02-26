Администрация Барнаула продлила контракт с осужденным директором планетария

В феврале 2019 года администрация Барнаула перезаключила контракт с директором Барнаульского планетария Павлом Ягодкиным. Об этом «Политсибру» сообщил сам руководитель муниципального учреждения. Председатель комитета по культуре Барнаула Валерий Паршков подтвердил эту информацию.
По словам Ягодкина, решение краевого суда не запрещает ему оказывать культурно-досуговые услуги горожанам в качестве директора.
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Ягодкин отметил, что намерен обжаловать приговор регионального суда в Верховном Суде.
«Мы готовим кассационную жалобу в Верховный суд и уверены в своей правоте. Жалоба будет подана приблизительно через две недели. Разъяснения Верховного суда по делам, подобным этому, есть. Наша позиция остается прежней: в нашем деле нет потерпевшей стороны. Та компания, которая передала нам право пользоваться видеоматериалом, имела только права на его распространение, но не является автором контента. Суд же квалифицировал эту компанию как авторов. Подобные отношения регулирует статья № 146 Уголовного кодекса РФ об авторском праве. И есть постановление Верховного суда по делам о нарушении авторских прав. Там, по-моему, в 4-м пункте написано, кого считать автором, и как передаются авторские права. Мы, в целом, и не рассчитывали, что правоохранители на местах нас поймут. Поэтому идем дальше, защищаемся», - рассказал директор Барнаульского планетария.