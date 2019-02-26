Администрация Барнаула продлила контракт с осужденным директором планетария

Новости 26.02.2019 14:43 309

В феврале 2019 года администрация Барнаула перезаключила контракт с директором Барнаульского планетария Павлом Ягодкиным. Об этом «Политсибру» сообщил сам руководитель муниципального учреждения. Председатель комитета по культуре Барнаула Валерий Паршков подтвердил эту информацию.

Напомним, 1 февраля в Барнауле прошло заседание Краевого суда по делу директора городского планетария Павла Ягодкина и его заместителя Галины Шкловской. Суд второй инстанции оставил в силе приговор Октябрьского районного суда, вынесенный в октябре 2018 года. Ягодкину было назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно, а Галине Шкловской - восемь месяцев (также условно). Штрафов на обвиняемых не налагали.

По словам Ягодкина, решение краевого суда не запрещает ему оказывать культурно-досуговые услуги горожанам в качестве директора.

Директора барнаульского планетария приговорили к 10 месяцам условного срока Новости 31.10.2018 17:45 Ущерб оценили в 8 млн рублей 304

Ягодкин отметил, что намерен обжаловать приговор регионального суда в Верховном Суде.



«Мы готовим кассационную жалобу в Верховный суд и уверены в своей правоте. Жалоба будет подана приблизительно через две недели. Разъяснения Верховного суда по делам, подобным этому, есть. Наша позиция остается прежней: в нашем деле нет потерпевшей стороны. Та компания, которая передала нам право пользоваться видеоматериалом, имела только права на его распространение, но не является автором контента. Суд же квалифицировал эту компанию как авторов. Подобные отношения регулирует статья № 146 Уголовного кодекса РФ об авторском праве. И есть постановление Верховного суда по делам о нарушении авторских прав. Там, по-моему, в 4-м пункте написано, кого считать автором, и как передаются авторские права. Мы, в целом, и не рассчитывали, что правоохранители на местах нас поймут. Поэтому идем дальше, защищаемся», - рассказал директор Барнаульского планетария.



Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 апреля 2007 г. N 14:

«При этом судам надлежит иметь в виду, что действующим законодательством установлено использование произведения или объектов смежных прав без согласия автора либо иного правообладателя и (или) без выплаты соответствующего вознаграждения (например, дальнейшее распространение экземпляров правомерно опубликованного произведения, если они введены в гражданский оборот посредством их продажи, воспроизведение гражданином исключительно в личных целях или цитирование в научных, полемических, критических или информационных целях правомерно обнародованных чужих произведений в объеме, оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати)».

