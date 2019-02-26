Алтайский стрелок Сергей Каменский стал победителем индийского этапа Кубка мира

Новости 26.02.2019 13:44 81

25 февраля алтайский спортсмен Сергей Каменский стал победителем индийского этапа Кубка мира в стрельбе из пневматической винтовки. Соревнования проходят в Нью-Дели, сообщил «Алтайский спорт».

Сергей Каменский выиграл соревнования в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Второе и третье место заняли китайские спортсмены. Всего в соревнованиях участвовали 100 стрелков из 45 стран. Кстати, в этой дисциплине спортсмен из Алтайского края является действующим чемпионом мира.

Днем ранее были разыграны награды в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений с дистанции 50 метров. Алтайский стрелок завоевал серебро.