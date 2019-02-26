В Барнауле снесли спортплощадку из-за детских криков

Новости 26.02.2019 13:15 264

Новую спортивную площадку снесли в Барнауле по решению суда. Это связано с тем, что жительнице дома мешали детские крики, сообщил «ТОЛК».

Иск с жалобами на шум подала жительница дома, под окнами которой установлена площадка. Согласно ее заявлению, детские крики и звуки от мячей вредили ее здоровью.

Жильцы домов неоднократно обращались по поводу незаконного размещения футбольно-баскетбольной площадки в непосредственной близости от жилых домов.

«По запросу суда представлено надзорное производство прокуратуры Центрального района г. Барнаула по обращению собственников жилых домов по Змеиногорскому тракту, в котором представлены претензии в адрес ООО «Карнеол», ООО «УК «Квартал Элит», подписанные собственниками», – указано на сайте суда Центрального района Барнаула.

В рамках дела была проведена судебная строительно-техническая экспертиза. Эксперты заключили, что в материалах гражданского дела отсутствуют какие-либо согласования, разрешения на устройство футбольно-баскетбольной спортивной площадки на дворовой территории, ограниченной тремя многоэтажными домами. Кроме того, площадка не соответствовала листам проекта и требованиям письма Минрегиона России.

«Произведенным осмотром установлено, что футбольно-баскетбольная площадка в дворовой части, ограниченной домами №, №, №, расположена в 15 м от окон дома № по ...., а двор имеет форму "Колодца", что создает усиление звука. Надежность ограждающих металлоконструкций, коврового покрытия поля не создают угрозу жизни граждан, но при использовании по назначению данного спортивного сооружения (игра в мяч двумя командами) удары мяча по металлической сетке ограждения, напольному покрытию, шум команд во время игры может негативно сказываться на самочувствии собственников жилья дома №, окна которых непосредственно выходят на спортивную площадку», – говорится в решении суда.

Таким образом, ООО «Карнеол» обязано демонтировать спортивную футбольно-баскетбольную площадку между домами, выполнить работы по благоустройству территории, а также возместить истцу компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей и заплатить штраф в размере пяти тыс. рублей.