Православная церковь намерена забрать здание бывшей библиотеки Бийска под приют

Новости 26.02.2019 12:45 85

Бийская епархия русской православной церкви обратилась к чиновникам с просьбой безвозмездно предоставить ей два помещения. Ранее там располагалась городская библиотека №2, сообщил «Бийский рабочий».

Как поясняют в епархии, Русская православная церковь намерена организовать приют для социально малозащищенных граждан. Для этого они просят предоставить на безвозмездной основе два нежилых здания площадью 273 и 35 квадратных метров, расположенные по адресу ул. Краснооктябрьская, 146, а также земельный участок. Просьбу о предоставлении земельного участка и зданий бийская епархия направила еще в декабре прошлого года.

Депутаты рассмотрели данный вопрос лишь в феврале. В итоге, они поддержали начинание РПЦ, согласившись передать церкви объекты.

Ранее в здании по адресу ул. Краснооктябрьская, 146 находилась городская библиотека № 2. Библиотека специализировать на экологической тематике. Последние 20 лет в ней собирались бийские садоводы-огородники. Но два года назад ввиду сокращений финансирования культурной отрасли она была закрыта.

В апреле 2017 года здание вернулось от бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Бийска» в муниципальную собственность. Администрации города напомнила, что при заключении договора безвозмездного пользования имуществом, как будет в случае передачи зданий РПЦ, проведение торгов не требуется.