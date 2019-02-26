Как проходил «ЕГЭ для взрослых» в Алтайском крае. Фоторепортаж

Новости 26.02.2019 11:44 485

В Алтайском крае 26 февраля прошла всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В этом году в акции приняли участие 10 человек: министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, его сын Святослав - выпускник 11 класса, победитель конкурса «Учитель года-2018» Иван Гребенкин, депутат АКЗС Александр Молотов, представители СМИ Владислав Сухачев и Елена Лепезина, ректор Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В.М. Шукшина Людмила Мокрецова, декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ Сергей Мансков, директор Алтайского государственного театра музыкальной комедии Галина Санжарова и протоирей Отец Сергий.

Министр, ректор и спортсмен: в Алтайском крае примут ЕГЭ у vip-персон Новости 26.02.2019 9:44 Экзаменуемые проверят свои знания по русскому языку 104

Участники акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» написали экзамен по русскому языку. Процедура сдачи проводилась по всем правилам, включая регистрацию, распечатку КИМов в аудитории и т.д. В пресс-службе минобранауки Алтайского края рассказали, что главная задача акции - психологически подготовить детей и родителей к сдаче ЕГЭ, а также обратить внимание выпускников на типичные ошибки, которые они допускают во время экзамена по русскому языку.

Участникам предстояло написать тестовую часть и сочинение на тему «Родина». Эксперт, проверивший работы, отметила, что никто из участников не получил меньше 24 баллов (максимум - 31 балл). Количество баллов каждого из участников, как и положено, останется в тайне. Но лучше всех написал экзамен сын министра образования - Святослав Костенко.

Напомним, ЕГЭ для школьников в этом году пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 20 сентября). По данным региональной информационной системы, сдавать русский язык будут более 13 тыс. человек.