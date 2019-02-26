Как проходил «ЕГЭ для взрослых» в Алтайском крае. Фоторепортаж

В Алтайском крае 26 февраля прошла всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В этом году в акции приняли участие 10 человек: министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, его сын Святослав - выпускник 11 класса, победитель конкурса «Учитель года-2018» Иван Гребенкин, депутат АКЗС Александр Молотов, представители СМИ Владислав Сухачев и Елена Лепезина, ректор Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В.М. Шукшина Людмила Мокрецова, декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ Сергей Мансков, директор Алтайского государственного театра музыкальной комедии Галина Санжарова и протоирей Отец Сергий.
Экзаменуемые проверят свои знания по русскому языку
Участники акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» написали экзамен по русскому языку. Процедура сдачи проводилась по всем правилам, включая регистрацию, распечатку КИМов в аудитории и т.д. В пресс-службе минобранауки Алтайского края рассказали, что главная задача акции - психологически подготовить детей и родителей к сдаче ЕГЭ, а также обратить внимание выпускников на типичные ошибки, которые они допускают во время экзамена по русскому языку.
Участникам предстояло написать тестовую часть и сочинение на тему «Родина». Эксперт, проверивший работы, отметила, что никто из участников не получил меньше 24 баллов (максимум - 31 балл). Количество баллов каждого из участников, как и положено, останется в тайне. Но лучше всех написал экзамен сын министра образования - Святослав Костенко.
Напомним, ЕГЭ для школьников в этом году пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 20 сентября). По данным региональной информационной системы, сдавать русский язык будут более 13 тыс. человек.