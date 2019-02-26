Жителям Алтайского края предлагают амнистировать капитал до конца февраля

Новости 26.02.2019 11:20 105

Жители Алтайского края могут амнистировать капитал. Второй этап добровольного декларирования гражданами зарубежных активов и счетов завершится 28 февраля, сообщили в пресс-службе УФНС по Алтайскому краю.

Второй этап предполагает заявление о том, что гражданин владеет иностранным счетом, компанией, а также другим имуществом и активами за рубежом. В случае добровольного декларирования он освобождается от ответственности за нарушения, связанные с его приобретением. Кроме того, государство гарантирует освобождение от уголовной, административной и налоговой ответственности, тайну заявленных в этих декларациях сведений, невозможность их использования для возбуждения или расследования уголовных дел.

«Для удобства декларантов в последнюю неделю кампании в Алтайском крае дополнительно после рабочего дня будет работать дежурная инспекция - МИФНС №15 по Алтайскому краю. Инспекция располагается в г. Барнауле, пр. Социалистический 47 и будет принимать декларантов 26 и 27 февраля – до 21:00, 28 февраля – до 24:00 по местному времени», - рассказала начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Алтайскому краю Татьяна Малютина.

Декларацию необходимо предоставить в любой налоговый орган на бумажном носителе лично, либо через своего уполномоченного представителя, имеющего нотариально заверенную доверенность. Предоставить декларацию по почте и в электронной форме с ЭЦП не разрешается.