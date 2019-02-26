Двое бийчан до смерти избили знакомого кувалдой, требуя пин-код от банковской карты

Новости 26.02.2019 10:39 96

Двое жителей Бийска признаны виновными в разбое и убийстве, замаскированном под безвестное исчезновение. Дело рассматривалось коллегией присяжных заседателей, передает региональный следком.

Следствием и судом установлено, что в марте 2018 года в Бийске 32-летний местный житель возле одного из продуктовых магазинов познакомился с молодым человеком, которому предложил распить спиртное в квартире своего знакомого. В ходе употребления алкоголя хозяин квартиры и его друг заметили у нового знакомого ценные вещи, в связи с чем у них возник умысел на разбой. Взяв кувалду, они в течение часа по очереди наносили мужчине удары, требуя сказать пин-код от банковской карты. От телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Завладев двумя телефонами, ноутбуком и банковской картой, злоумышленники распорядились ими по своему усмотрению, причинив материальный ущерб на сумму чуть более 19 тысяч рублей. С целью сокрытия следов преступления, 43-летний хозяин квартиры закопал тело мужчины в подвале своего дома. Место захоронения удалось обнаружить спустя месяц после совершения преступления.

В ходе предварительного следствия мужчины утверждали, что у них не было умысла на убийство и перекладывали вину в содеянном друг на друга. Однако следователю удалось собрать достаточные доказательства, в связи с чем на основании вердикта присяжных заседателей суд назначил им наказание в виде 18 и 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.