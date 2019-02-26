Власти решили отремонтировать барнаульскую больницу, шокировавшую пациентов

Новости 26.02.2019 10:10 204

Почти 40 млн рублей выделили из бюджета Алтайского края на капремонт детского инфекционного корпуса барнаульской больницы № 12 (улица Малахова, 73). Информация об этом размещена на офсайте региона. Таким образом чиновники оперативно отреагировали на критику в адрес учреждения, накануне появившуюся в соцсетях и СМИ.

В Министерстве здравоохранения Алтайского края рассказали, что вход в больницу обустроят с соблюдением норм доступной среды, заменят окна и двери, оборудуют приточно-вытяжную вентиляцию с кондиционированием воздуха, проведут ремонт кровли, системы отопления, водоснабжения и канализации, замену силовых и осветительных электросетей. Снаружи здание утеплят и обошьют сайдингом. Ремонт начнут после проведения всех закупочных процедур и заключения договора с подрядной организацией.

«В таких условиях лечат малышей»: детское инфекционное отделение шокировало жительницу Барнаула Новости 24.02.2019 15:25 В итоге мать с ребенком написали отказ от лечения и вернулись домой 510

Напомним, в минувшие выходные барнаульцы активно обсуждали пост, размещенный в одном из популярных пабликов. В публикации приводились шокирующие кадры из детского инфекционного отделения. Женщину с ребенком привезли в 12-ую городскую на "скорой". Однако увидев условия, мать написала отказ и уехала лечиться домой.

"Нет, это не кадры из фильма ужаса. Это детская инфекционная больница! В таких условиях лечат малышей! Вот мне интересно, наши чиновники когда-нибудь обратят на это внимание? Позор всем им и администрации больницы, которая закрывает на это глаза", - говорилось в сообщении.

Стоит отметить, что ремонт будет завершен только во второй половине года, до тех пор пациентам придется, очевидно, смириться с нынешним положением вещей.