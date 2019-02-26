Министр, ректор и спортсмен: в Алтайском крае примут ЕГЭ у vip-персон

Новости 26.02.2019 9:44 105

26 февраля в Алтайском крае в третий раз пройдет всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». На этот раз госэкзамен по русскому языку попробуют сдать министр образования региона Максим Костенко, известный спортсмен Иван Нифонтов, ряд депутатов и даже ректор университета.

Инициатором акции выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. В этом году в акции примет участие глава регионального Минобра и его сын Святослав - выпускник 11 класса.

Как алтайский министр образования и другие чиновники сдавали ЕГЭ по русскому языку. Фото Новости 07.02.2017 21:05 223

Также ЕГЭ по русскому языку будут сдавать бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по дзюдо Иван Нифонтов, победитель конкурса «Учитель года Алтая-2018» Иван Гребенкин, депутаты АКЗС, ректор Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. Шукшина Людмила Мокрецова, декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ Сергей Мансков и другие.

Результаты ЕГЭ будут озвучены уже в марте. Фоторепортаж с сегодняшнего мероприятия смотрите на сайте "Политсибру".