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Министр, ректор и спортсмен: в Алтайском крае примут ЕГЭ у vip-персон

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26 февраля в Алтайском крае в третий раз пройдет всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». На этот раз госэкзамен по русскому языку попробуют сдать министр образования региона Максим Костенко, известный спортсмен Иван Нифонтов, ряд депутатов и даже ректор университета.

Инициатором акции выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. В этом году в акции примет участие глава регионального Минобра и его сын Святослав - выпускник 11 класса.

Как алтайский министр образования и другие чиновники сдавали ЕГЭ по русскому языку. Фото

Как алтайский министр образования и другие чиновники сдавали ЕГЭ по русскому языку. Фото

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Также ЕГЭ по русскому языку будут сдавать бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по дзюдо Иван Нифонтов, победитель конкурса «Учитель года Алтая-2018» Иван Гребенкин, депутаты АКЗС, ректор Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. Шукшина Людмила Мокрецова, декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ Сергей Мансков и другие.

Результаты ЕГЭ будут озвучены уже в марте. Фоторепортаж с сегодняшнего мероприятия смотрите на сайте "Политсибру".

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Автор: Политсиб.ру