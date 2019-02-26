В Поспелихинском районе Алтайского края демонтировали водонапорную башню

Водонапорная башня в поселке Поспелихинский Алтайского края была демонтирована в связи с подключением населенного пункта к центральному водоснабжению. Об этом «Политсибру» рассказал глава Поспелихинского района Игорь Башмаков.

«Водонапорная башня не упала. Раньше поселок Поспелихинский, где она находится, пользовался водой из скважины. В этом году Алтайское управление водопроводов подключило поселок к централизованному водопроводу – его «ветка» пошла от Поспелихи до поселка Поспелихинского. Башня в поселке перестала быть задействована для подачи питьевой воды в населенный пункт, стали пользоваться регулятором давления водопровода. Соответственно, данная башня подлежала демонтажу», - рассказал глава района.