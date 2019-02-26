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В Поспелихинском районе Алтайского края демонтировали водонапорную башню

Новости
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Водонапорная башня в поселке Поспелихинский Алтайского края была демонтирована в связи с подключением населенного пункта к центральному водоснабжению. Об этом «Политсибру» рассказал глава Поспелихинского района Игорь Башмаков.

«Водонапорная башня не упала. Раньше поселок Поспелихинский, где она находится, пользовался водой из скважины. В этом году Алтайское управление водопроводов подключило поселок к централизованному водопроводу – его «ветка» пошла от Поспелихи до поселка Поспелихинского. Башня в поселке перестала быть задействована для подачи питьевой воды в населенный пункт, стали пользоваться регулятором давления водопровода. Соответственно, данная башня подлежала демонтажу», - рассказал глава района.

Напомним, 25 февраля подписчики сообщества «Инцидент Барнаул» опубликовали фото лежащей на земле водонапорной башни в поселке Поспелихинский Поспелихинского района Алтайского края.

Водонапорная башня рухнула в Алтайском селе

Водонапорная башня рухнула в Алтайском селе

Новости

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Инцидент Барнаул

#Поспелихинский район #водонапорная башня #Алтайский край