Новосибирский районный суд оправдал «художника-экстремиста»

Новости 26.02.2019 8:35 273

Октябрьский районный суд Новосибирска не удовлетворил иск прокуратуры о признании экстремистской картины «Великая прекрасная Россия» художника Василия Ложкина (настоящее имя – Алексей Куделин), сообщает «Коммерсант».

Министерство юстиции России ранее включило картину в федеральный список экстремистских материалов. Василий Ложкин обжаловал решение суда при повторном рассмотрении дела. В 2016 году тот же суд поддержал иск надзорного ведомства.

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«При рассмотрении дела ни автор произведения, ни специалисты в областях изобразительного искусства не привлекались, искусствоведческая экспертиза не проводилась», – написал в апелляции представитель художника.

Юрист отметил, что районный суд не учел «сатирический характер картины». По мнению представителя художника, она не пропагандирует, а высмеивает бытовой национализм и ксенофобию.

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В итоге новосибирский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции. Дело вернулось на повторное рассмотрение в тот же суд. Повторная экспертиза картины не обнаружила в ней признаков экстремизма.

«В соответствии с первым заключением картина обладает признаками пропаганды исключительности и превосходства либо неполноценности граждан по национальной и религиозной принадлежности. Во втором заключении сделан противоположный вывод»,— сказал представитель прокуратуры, попросив назначить третье исследование произведения.

Однако судья Евгения Шевелева ходатайство прокуратуры не поддержала, а позже отклонила иск.