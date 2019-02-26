Октябрьский районный суд Новосибирска не удовлетворил иск прокуратуры о признании экстремистской картины «Великая прекрасная Россия» художника Василия Ложкина (настоящее имя – Алексей Куделин), сообщает «Коммерсант».
«При рассмотрении дела ни автор произведения, ни специалисты в областях изобразительного искусства не привлекались, искусствоведческая экспертиза не проводилась», – написал в апелляции представитель художника.
Юрист отметил, что районный суд не учел «сатирический характер картины». По мнению представителя художника, она не пропагандирует, а высмеивает бытовой национализм и ксенофобию.
Недавно Борис Ларин заявил, что люди, которых привлекают к уголовной ответственности за экстремизм, сами виноваты
В итоге новосибирский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции. Дело вернулось на повторное рассмотрение в тот же суд. Повторная экспертиза картины не обнаружила в ней признаков экстремизма.
«В соответствии с первым заключением картина обладает признаками пропаганды исключительности и превосходства либо неполноценности граждан по национальной и религиозной принадлежности. Во втором заключении сделан противоположный вывод»,— сказал представитель прокуратуры, попросив назначить третье исследование произведения.
Однако судья Евгения Шевелева ходатайство прокуратуры не поддержала, а позже отклонила иск.