Мария Прусакова планирует вернуться в кресло руководителя фракции КПРФ

Новости 26.02.2019 7:10 333

Лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова планирует оспорить в краевом суде решение регионального парламента, которое признало легитимным ее смещение с поста руководителя фракции КПРФ в АКЗС. Об этом она рассказала редакции «Политсибру».

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Напомним, 24 декабря 2018 года Прусакова уже подавала подобный иск в краевой суд, где ответчиками значились депутаты фракции КПРФ краевого парламента Андрей Сартаков и Максим Талдыкин.

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Заявление было перенаправлено в суд Октябрьского района Барнаула, который оставил иск без удовлетворения. 17 января 2019 года районный суд вынес решение: «Обращение возвращено заявителю».

Вопрос снова стал актуальным для Прусаковой и её сторонников в связи с тем, что на сессии АКЗС 28 февраля планируют внести изменения в статью 118-1 регламента законодательного органа края.

В частности, проект постановления указывает: «Фракция принимает положение о фракции на организационном собрании большинством голосов от общего числа депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания, избранных в Алтайское краевое Законодательное Собрание в составе списка от соответствующей политической партии».

В положении о фракции устанавливаются порядок избрания руководителя фракции и заместителя (заместителей) руководителя фракции, порядок принятия решений фракции, иные положения, касающиеся внутренней деятельности фракции.

«Изменения в регламенте АКЗС прописывают необходимость обязательного утверждения положения фракции. Наши претензии заключаются в том, что руководство АКЗС признало легитимным решение заседания о перевыборах руководителя фракции КПРФ, на котором меня отстранили от этой должности путем выборов. Это решение, по нашему мнению, противоречит действующему положению фракции. В нём четко говорится, что только при наличии на заседании двух третей депутатов фракции можно принимать решение о снятии руководителя, о перевыборах его. На заседании, о котором идет речь, не было этих двух третей. Руководство АКЗС, признав законными результаты голосования, ссылалось на то, что в новом созыве парламента это положение не было утверждено и актуализировано. Хотя этих слов нигде нет в регламенте. Соответственно, руководство АКЗС и часть депутатов фракции посчитали, что его вообще не существует, этого положения, и действуют правила обычного проведения собрания, где достаточно простого большинства голосов для перевыборов руководителя фракции. И даже в этом случае нельзя забывать, что большинство депутатов фракции не оповестили о заседании, на котором были перевыборы руководителя. Даже я не была приглашена на это заседание», - рассказала Мария Прусакова.

Октябрьский район суд, возвращая иски Прусаковой, ссылался на то, что подобные вопросы регулируются не в судебном порядке, а внутренними инстанциями парламента и его уставом.

Если на заседании законодательного органа региона поправки в его регламент будут одобрены депутатами, у Марии Прусаковой появятся шансы добиться правды в суде и побороться за потерянное кресло руководителя фракции КПРФ.