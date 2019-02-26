Алтайский СПИД-центр провел семинар в больнице Змеиногорска

Новости 26.02.2019 9:15 112

В КГБУЗ «Центральная районная больница Змеиногорска» состоялся выездной семинар по профилактике профессионального заражения ВИЧ. Мероприятие провели специалисты Рубцовского филиала Алтайского СПИД-центра - заведующая отделом клинической эпидемиологии Елена Вдовиченко, заведующая отделом профилактики Маргарита Епанщинцева и заведующая лечебным отделом Анна Журавченко.

До сведения медицинского персонала ЦРБ Змеиногорска доведена информация о эпидемиологической ситуации в Алтайском крае, РММО, Змеиногорском районе по итогам 2018 года, сведения об исполнении основных плановых показателей Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.

В формате презентации представлены этапы постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции при возникновении аварийной ситуации, с участниками проведено обсуждение основных мер профилактики профессионального заражения ВИЧ медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей.

В семинаре приняли участие более 20 специалистов ЦРБ.