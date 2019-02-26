Экс-начальник отдела полиции в Барнауле заплатит штраф за незаконную прослушку телефона

Новости 26.02.2019 7:40 129

Бывший начальник отдела полиции № 2 УМВД России по Барнаулу Игорь Варнавских и его знакомый признаны виновными в нарушении тайны телефонных переговоров и иных сообщений граждан. Мужчинам назначили наказание в виде штрафа, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что в 2018 году барнаулец ввел в заблуждение одного из руководителей коммерческой организации города, предложил ему незаконно получить информацию о телефонных соединениях его делового партнера. Чтобы осуществить задуманное, он обратился к начальнику барнаульского отдела полиции Игорю Варнавских с просьбой оказать содействие. Полицейский использовал свое служебное положение и передал информацию своему знакомому.

Барнаулец был задержан сотрудниками УФСБ по Алтайскому краю при попытке получения от предпринимателя 50 тыс. рублей за услугу.

Подсудимые полностью признали свою вину. Суд назначил бывшему полицейскому наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей, его знакомому – 140 тыс. рублей. С учетом отбытого времени содержания под стражей – окончательное наказание осужденным назначено в виде штрафа 50 тыс. и 40 тыс. рублей соответственно.