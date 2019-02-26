Барнаульцы определились с местом для главной новогодней елки

Новости 26.02.2019 8:15 264

С 15 по 24 февраля на официальном сайте Барнаула проходило голосование, в ходе которого жители и гости краевой столицы выбирали место для организации празднования Нового года в Барнауле. Большинство горожан отдали свое предпочтение варианту ««Главный новогодний городок возводить на площади Сахарова, дополнительным местом для народных гуляний сделать пешеходную зону улицы Мало-Тобольской», сообщили в пресс-центре городской администрации. Вероятно, администрация Барнаула попыталась убедить барнаульцев в том, что праздник постепенно должен перемещаться с площади Сахарова на другие площадки в городе.

Власти Барнаула объяснили, почему не меняют место для главной елки Новости 26.12.2018 14:51 По словам Паршкова, самое подходящее место для переноса елки это пешеходная улица Мало-Тобольская, но для этого нужно проработать еще много 459

За вариант-победитель проголосовали 18 тыс. 475 барнаульцев. На втором месте вариант «Главный новогодний городок возводить на пешеходной зоне ул.Мало-Тобольской», он получил 10 тыс. 905 голосов. Варианту «Главный новогодний городок оставить на площади Сахарова» досталось 5 тыс. 052 голоса.

«Вопрос выбора места установки главной новогодней ели города Барнаула и проведения праздничных мероприятий в обязательном порядке должен подкрепляться отзывами населения. С целью изучения общественного мнения было организовано голосование. Результаты показали, что горожане поддержали предложенный нами в прошедшем году формат проведения новогодних мероприятий. Согласно голосованию для горожан главным местом проведения остается площадь Сахарова, второстепенным – улица Мало-Тобольская. Возможно, что в преддверии подготовки к новому 2020 году мы запустим повторное голосование, чтобы еще раз узнать мнение барнаульцев», - отметил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

Напомним, в декабре 2018 года на пешеходной улице Мало-Тобольской впервые обустроили снежный городок с новогодней елкой. Площадка работала до 20 февраля текущего года.