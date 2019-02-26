Алтайский край получит 245 млн рублей на реализацию проекта «Сохранение лесов»

Новости 25.02.2019 19:00 157

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик и министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин подписали соглашение о реализации регионального проекта «Сохранение лесов» на территории Алтайского края. В ближайшие три года регион получит из федерального бюджета более 245 млн. рублей, сообщили в пресс-службе краевого минприроды.

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В 2019 году за счет средств федерального бюджета будут приобретены специализированная лесохозяйственная техника и оборудование (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели). На эти цели необходимо 17,4 млн. рублей. Также планируется серьезное обновление лесопожарных формирований края. Кроме того, предусмотрено 36,6 млн. рублей на проведение лесовосстановительных мероприятия.

Проект реализуется в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года. Ежегодно в рамках программы будет осуществляться:

проведение лесовосстановительных мероприятия на площади 7,2 тыс. га;

оснащение государственных учреждений КАУ «Алтайлес» и КАУ «Боровлянский лесхоз» специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению;

оснащение государственных учреждений КАУ «Алтайлес» и КАУ «Боровлянский лесхоз» современной специализированной лесопожарной техникой и оборудованием.

Конечной целью программы является создание в течение шести лет новых лесов на площади 43,2 тыс. га.