Власти Алтайского края профинансируют стерилизацию бездомных животных

Новости 25.02.2019 18:35 468

На очередной сессии парламента Алтайского края, которая пройдет 28 февраля, депутатам предложат изменить финансирование работ по уходу за «ничейными» животными. Информация размещена на сайте АКЗС.

Речь идет о наделении органов местного самоуправления госполномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных. По словам представителя губернатора и правительства в АКЗС Стеллы Штань, будет изменена методика расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета для осуществления государственных полномочий, учитывающие численность населения в муниципальных образованиях.

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Напомним, с 2016 года отловом и содержанием безнадзорных животных на территории Алтайского края занимаются городские и сельские власти. В краевом бюджете-2019 на это выделено 8 млн рублей. Между тем, с декабря 2018 года, муниципалитеты должны, ко всему прочему, проводить стерилизацию и лечить животных без владельцев.

«При условии 100% стерилизации (кастрации) отловленных животных, исходя из средней стоимости проведения указанной процедуры 967,15 рублей за одно животное, потребуется выделение 5641,4 тысяч рублей. Исходя из средней стоимости проведения ветеринарных лечебных процедур 401,33 рубль за одно животное, расходы на лечение указанного количества животных без владельцев составят 2341,1 тысячи рублей», - сказано в финансово-экономическом обосновании законопроекта.

Исполнение закона потребует дополнительного ежегодного выделения 7,982 млн рублей из краевого бюджета, чтобы лечить и стерилизовать безнадзорных животных. Законопроект предлагается для принятия в первом чтении.

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По данным муниципальных образований, за счет средств краевого бюджета в 2018 году было отловлено 5833 животных.