Россияне смогут получить электронные водительские удостоверения через год

Новости 25.02.2019 19:40 143

Начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников назвал сроки введения электронных водительских прав. Электронные права могут появиться уже в 2020 году, сообщили «РИА-Новости».

Черников отметил, что через год автовладельцам будет необязательно носить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля.

«Когда не было электронных баз данных, водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем», пояснил он.

По словам начальника ГИБДД, переход на электронные права будет направлен, в том числе, на борьбу с поддельными документами, а также со случаями использования одних прав похожими внешне водителями.