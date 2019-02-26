Исчезнувшие наряды и нераскрытые кражи: главный полицейский Барнаула назвал основные проблемы города

Новости 25.02.2019 16:50 422

На февральском заседании Барнаульской городской думы начальник городского УМВД России, полковник полиции Максим Гердт, обрисовал криминогенную обстановку в краевом центре. По его словам, нерешенных задач хватает, однако процент некоторых видов преступлений удалось снизить.

«По итогам 2018 года зафиксировано снижение числа совершенных преступлений на 2,3%. Всего дежурными частями УМВД зарегистрировано более 203 тысяч сообщений и иной информации о преступлениях, административных правонарушениях и происшествий», – рассказал Гердт.

Он отметил, что на 10% снизилось число убийств, преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью – на 3,1%, зарегистрировано на 16% меньше грабежей и на 2,6% случаев, связанных с мошенничеством. К важным заслугам барнаульских полицейских Гердт отнёс снижение числа преступлений на бытовой почве – их стало меньше на 15,8%, и уличной преступности - на 8,1%.

«В этом полиции помогли представители Барнаульской народной дружины», - подчеркнул Максим Гердт.

Главный полицейский Барнаула считает, что в целом ситуация в городе стабильная и контролируемая, в доказательство он привел несколько любопытных фактов. Так, благодаря записям уличных камер видеонаблюдения раскрыто 485 преступления (7,7% от общего количества). Тем не менее, 300 преступлений, связанных с хищениями имущества из карманов одежды, сумок или ручной клади, раскрыть не удалось.

«Предметом преступного посягательства в 73% случаев являются сотовые телефоны, в 27% – кошельки, а основное место совершения карманных краж – общественный транспорт», – добавил полковник.

В этой связи полицейский попросил депутатов помочь с оборудованием барнаульского транспорта камерами видеонаблюдения с функцией записи.

Кроме того, Гердт призвал власти создать дополнительные кабинеты для медицинского освидетельствования граждан. «Это поможет полиции работать эффективнее», – отметил он. Сейчас в городе таких специализированных пунктов только 2. Полковник полиции считает, что их должно быть, как минимум, 5, по одному в каждом районе города.

Барнаульская полиция проверяет действия коллег, задержавших в вузе студента-активиста Новости 22.02.2019 13:05 Начальник УМВД Барнаула Максим Гердт сообщил, что в отношении полицейских, задержавших активиста-комсомольца, идет служебная проверка 778

Депутаты активно задавали вопросы докладчику. В частности, поинтересовались, почему на улицах Барнаула стало «мало нарядов». Начальник городского УМВД ответил, что в курсе этой проблемы и пояснил: многие полицейские города недавно отбыли охранять порядок на Универсиаду в Красноярск.

«Чтобы поддерживать правопорядок на улицах, мы привлекаем участковых и сотрудников уголовного розыска», – добавил он.

На вопрос одного из депутатов, знает ли Гердт о популярности среди подростков России криминальной субкультуры «АУЕ», докладчик пояснил, что барнаульских молодых людей это поветрие мало коснулось. Всплеска преступлений данной направленности, по его словам, нет.

В финале своей речи Максим Гердт признал, что полиции города еще есть над чем работать, и пообещал держать депутатский корпус в курсе ситуации с правопорядком в Барнауле.