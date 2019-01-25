Два десятка барнаульцев попали в больницу с обморожениями 1 января

Новости 03.01.2019 16:03 48

За первый день 2019 года в Барнауле в больницы с обморожениями обратились 18 человек. Об этом сообщают «Вести Алтай» со ссылкой на замглавврача станции скорой помощи Андрея Елисеева.

1 января на станции приняли на 400 вызовов больше, чем обычно. Однако это обычная статистика для первых дней января.

«1 января смена закончилась в 8:00, на окончание смены 1306 вызовов – это примерно на 400 больше, чем обычно. Обычно 900–980 этот месяц, пока нет эпидемии гриппа», - отмечает Андрей Елисеев.

Кстати, большинство вызовов из общего числа связаны с ОРВИ и простудными заболеваниями.