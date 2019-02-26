Алтай-Кокс поддерживает юные таланты

Новости 25.02.2019 15:55 130

В заринском Центре детского творчества подвели итоги IХ Открытого городского фестиваля творческих работ «Журфест-2019», постоянным спонсором которого является Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК).

В конкурсе приняли участие 150 школьников города и Заринского района. Юные любители словотворчества предоставили на суд жюри около 90 работ в разных номинациях: публицистика, проза, поэзия, литературные сборники, спецвыпуски газеты, тележурналистика. Большая часть творческих работ посвящена 40-летнему юбилею Заринска. Ребята писали истории первостроителей, стихи и зарисовки о городе и его жителях, снимали видеоролики о заринских чемпионах, здоровом образе жизни.

Победителями в своих возрастных категориях стали Ксения Бутина, Тимофей Мочалов, Полина Житникова, Софья Пискунова, Елизавета Жаворонкова, Арина Литовченко, Григорий Соколов, Диана Зидлер, Сергей Чепурнов и другие. Гран-при завоевала Злата Грошева, которая занимается в медиа-клубе Центра детского творчества. Злата начала участвовать в «Журфесте» будучи семиклассницей. Ежегодно становилась лауреатом.

Всем победителям и призерам вручили дипломы и подарки от Алтай-Кокса.

Одно из важных направлений кадровой политики Алтай-Кокса – поддержка образования. Предприятие ведет целенаправленную работу со школьниками и студентами, которые в будущем, возможно, свяжут судьбу с заводом и станут достойной сменой нынешним работникам.

Фоторепортаж с награждения смотрите по ссылке.