Алтайские справедливороссы открыли серию круглых столов «УМЕСТная инициатива»

Новости 25.02.2019 17:45 155

На прошлой неделе в рамках «УМЕСТной инициативы» состоялся первый круглый стол в Бийске. О своей работе рассказали депутаты-эсеры муниципальных представительных органов из Зонального, Смоленского и Целинного районов. Также в круглом столе приняли участие депутат АКЗС, руководитель фракции СР Александр Молотов, секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «СР» в Алтайском крае Анна Коваленко. Поделился своими практическими знаниями и глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин.

В ходе разговора справедливороссы обсудили пути решения актуальных проблем, с которыми сегодня сталкиваются муниципалитеты. Говорили о вопросах землепользования и градостроительства, газификации и дорожной деятельности, теплоснабжения и социального обеспечения населения. Взрыв эмоций вызвало обсуждение провалов «мусорной реформы», о которых эсеры предупреждали еще накануне запуска, но, увы, не были услышаны. Отмечено, что логистика нерабочая, локация нерабочая, с объемами регоператоры не справляются. Единственное, что не дает сбоев, – это сбор средств с граждан. Попадают в квитанции даже люди, которые давно ушли из жизни.

Справедливороссы не оставят без внимания эту «горе-реформу» и будут поднимать проблемные вопросы на всех уровнях. Лидер бийских эсеров, депутат местной Думы Елена Речкова рассказала о том, как в частном секторе наукограда люди вынуждены вызвать дополнительно мусоровозы и дважды оплачивать услуги по сбору ТБО.

Не обошли стороной такие больные темы, как предбанкротное кризисное состояние знаменитого Иткульского спиртзавода и лихорадка нестабильности на «Алтайском бройлере» после смены собственника предприятия. Несмотря на то, что «Справедливая Россия» – оппозиция конструктивная, по мнению Олега Боронина, серьезность вопросов данных предприятий зовет выходить на митинг. Гибель этих предприятий нанесет серьезнейший урон Зональному району, всем его жителям, а также больно ударит по экономике края, поскольку социально-экономическая значимость указанных предприятий очень высока. Александр Молотов сказал, что поднимет эти вопросы во время 15-минутки на февральской сессии.

Анна Коваленко сообщила о том, алтайские справедливороссы готовы вынести сложившуюся проблемную ситуацию на обоих предприятиях в публичную плоскость. Депутат Госдумы РФ, лидер алтайских эсеров Александр Терентьев во время ближайшей региональной недели намерен провести ряд переговоров по этой проблеме с депутатами Заксобрания, с местными депутатами. В том числе, обозначить этот вопрос перед губернатором Алтайского края.