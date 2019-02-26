Птицефабрику «Изумрудной страны» вновь не смогли продать на торгах

Конкурсный управляющий ЗАО «Павловская птицефабрика» в Алтайском крае Иван Горбачев в пятый раз не смог реализовать предприятие на торгах. При продаже не помогло даже снижение цены лотов, сообщил «Интерфакс-Сибирь».
Предприятие продавалось тремя лотами: заложенные «Россельхозбанку» имущество и сельскохозяйственная техника (139,4 млн рублей и 60,5 млн рублей), а также незалоговое имущество компании (149 млн рублей). Так, общая цена составила 348,9 млн рублей.
Аукцион признали несостоявшимся, так как на первые два лота отсутствовали заявки, а на третий лот не допустили участников торгов. Ранее птицефабрику выставляли на продажу четыре раза.
Предприятие продают в составе трех лотов с общей стартовой ценой 387,7 млн рублей
Напомним, Арбитражный суд Алтайского края в июле 2015 года признал «Павловскую птицефабрику» банкротом, открыв конкурсное производство.