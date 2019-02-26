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Птицефабрику «Изумрудной страны» вновь не смогли продать на торгах

Новости
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Конкурсный управляющий ЗАО «Павловская птицефабрика» в Алтайском крае Иван Горбачев в пятый раз не смог реализовать предприятие на торгах. При продаже не помогло даже снижение цены лотов, сообщил «Интерфакс-Сибирь».

Предприятие продавалось тремя лотами: заложенные «Россельхозбанку» имущество и сельскохозяйственная техника (139,4 млн рублей и 60,5 млн рублей), а также незалоговое имущество компании (149 млн рублей). Так, общая цена составила 348,9 млн рублей.

Аукцион признали несостоявшимся, так как на первые два лота отсутствовали заявки, а на третий лот не допустили участников торгов. Ранее птицефабрику выставляли на продажу четыре раза. 

Павловскую птицефабрику «Изумрудной страны» вновь выставили на торги

Павловскую птицефабрику «Изумрудной страны» вновь выставили на торги

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Предприятие продают в составе трех лотов с общей стартовой ценой 387,7 млн рублей

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Напомним, Арбитражный суд Алтайского края в июле 2015 года признал «Павловскую птицефабрику» банкротом, открыв конкурсное производство.

Дело &laquo;Изумрудной страны&raquo;: как совершалось одно из самых громких преступлений в истории Алтайского края

Дело «Изумрудной страны»: как совершалось одно из самых громких преступлений в истории Алтайского края

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Агрохолдинг «Изумрудная страна» объединял несколько десятков сельхозпредприятий в 31 районе края, на которых работало свыше 10 тыс. человек. Доля предприятий, входящих в него в региональном производстве составляла более 15,5% - по молоку, мясу и муке, 29% - по крупам, почти 19% по сахару, более 40% - по спирту. С 2008 года он получал кредиты алтайского филиала «Россельхозбанка», которые, в итоге, обернулись уголовным делом о необоснованном получении крупных сумм денег.

Автор: Политсиб.ру

#Изумрудная страна #Алтайский край