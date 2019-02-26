Захватывающий чемпионат по зимним трековым гонкам прошел в Барнауле

Новости 25.02.2019 14:35 412

23 и 24 февраля на Барнаульском ипподроме проходил чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам. Несмотря на небольшое число участников, соревнования получились захватывающими и неизменно собрали много зрителей.

23 февраля гонщики проходили квалификацию, а на следующий день состоялись финальные заезды в двух классах - А-1600 и Д-2 (Классика). В Барнаул приехали пилоты из Омска (двое действующих чемпионов России), Кемерова, Новосибирска, Новокузнецка и Бийска. В этом году география оказалась не столь широка, как в прежние годы.

Как отметил председатель Алтайской Федерации автомобильного спорта (АФАС), организатора чемпионата, Андрей Ан причиной сокращения числа участников может быть годичный перерыв. В прошлом году соревнования в Барнауле не проводили. Также он предположил, что многие участники не успели подготовиться к чемпионату в Алтайском крае, так как уже в следующие выходные трековые гонки пройдут в Омске.

Если в прошлые годы состязания собирали 50-60 участников, то в этот раз побороться за победу в Алтайский край приехало 15 человек. Между тем, это ничуть не помешало чемпионату собрать полные трибуны. Посмотреть соревнования барнаульцы по традиции идут целыми семьями.

Пилоты показали эффектную борьбу. Трек протяженностью в 1,6 км дает возможность разогнаться до 180 км/ч и особенно впечатляюще гонщики входили в повороты. По словам председателя АФАС, трассу готовили две недели и довели до идеального состояния. Для трека, говорит специалист, «не холодно и не каша» - идеальная погода.

По итогам заездов в дисциплине А-1600 победу одержал омич Дмитрий Катышев, вторым стал Владислав Решетнев из Кемерова, замкнул тройку Андрей Гирш из Омска.

В дисциплине Д-2 (Классика) победил представитель Новосибирска Никита Ильиных, вторым стал бийчанин Алексей Пустовалов, а третьим его земляк Николай Уваров.

В этом году призовой фонд составил 300 тысяч рублей: за первое место в каждой дисциплине - 70 тысяч, за второе 50 тысяч, за третье – 30 тысяч рублей.

Главным спонсором соревнований уже в четвертый раз выступил Барнаульский пивоваренный завод. Генеральный директор предприятия Алексей Рыбников отметил, что это стало доброй традицией, а призы являются хорошей мотивацией для спортсменов.

«Мы считаем, что технические виды спорта в Алтайском крае нужно поддерживать и развивать. Сам климат и рельеф местности в крае позволяет это делать круглогодично - повышать профессионализм спортсменов и растить новых профессионалов», - сказал Алексей Рыбников.

Стоит отметить, что Барнаульский пивоваренный завод регулярно поддерживает целый ряд видов спорта - мини-футбол, шахматы, фехтование, тхэквондо и многие другие.