Барнаульская УК пообещала, что уберет снежный завал у дома в течение суток

Новости 25.02.2019 15:09 439

25 февраля жители барнаульского дома на проспекте Калинина, 18 обнаружили около подъезда №5 кучу снега и льда, которая помешала им выйти из здания, сообщает пресс-служба краевого отделения ЛДПР.

По словам жителей дома, сотрудники ЖКХ города, отвечающие за очистку дворовых территорий, оставили сугроб у дома после выполнения своих прямых обязанностей. Два часа люди не могли выйти, пока не позвали на помощь родных, и те не разгребли часть завала лопатами.

Дом обслуживает управляющая компания «Смарт». Ее представители сообщили, что завтра, 26 февраля, на месте, где образовался сугроб, будет работать трактор.

Напомним, 4 февраля депутаты в Барнауле вышли убирать снег около торгового центра. Отправил народных избранников на уборку лидер ЛДПР Владимир Жириновский. На акцию тогда вышли депутаты АКЗС и Барнаульской городской думы вместе с координаторами местных отделений и молодежного крыла. Они «высвободили» от снега пандус для инвалидов, ступеньки и проход между дорогой и тротуаром возле магазина «Книжный мир».